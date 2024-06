El diario de Amilibia: Academia "Las Montero"

Soy el rey de las dudas, pero en este caso no tengo ninguna: creo fervientemente que Irene Montero y Mariló Montero deberían empoderarse con la creación de la Academia Sexual Onanista «Las Montero»: se haría famosa en el mundo entero, como la sidra El Gaitero. Ya les conté la historia de Irene Montero: participó en un concurso de pelar plátanos con la boca y demostró una gran habilidad en la materia. La otra Montero, Mariló, confesó en Espejo Público (en este caso casi Espejo Púbico) que ella gozaba de orgasmos «sin tan siquiera pretenderlo». Y aclaró: «El deseo sexual puede llegar sin tú desearlo. Tú puedes tener un orgasmo sin hacer absolutamente nada». Tan perpleja estaba la Griso que no se le ocurrió hacer la pregunta del día y quizá del mes: ¿Y cómo lo consigues, hermosa mía?

En un país en el que casi la mitad de las mujeres fingen orgasmos con sus parejas (no con el Satisfyer), creo que el Gobierno tendría que subvencionar con unas migajas de los fondos europeos la creación de la susodicha academia: las habilidades de Irene pelando plátanos con la boca y la maestría de Mariló para alcanzar el poderío multiorgásmico sin hacer absolutamente nada, o sea, sin necesidad de elementos externos, solamente contando con su muy particular y activa biología, superarían todo lo conocido hasta ahora en la ciencia sexual, y no creo que Ana Redondo, ministra de Igualdad, tuviera ningún reparo en apoyar a su antecesora y a Mariló. Además, ambas podrían protagonizar la próxima campaña del Ministerio: «Mejor solas que mal acompañadas». La Academia Sexual Onanista «Las Montero» merecería tal apoyo y más: con sus enseñanzas se evitarían actitudes machistas, violaciones, faltas de consentimiento, incluso las clásicas broncas de pareja y hasta las enfermedades de transmisión sexual, tan en auge. Ideal de la muerte, chicas.