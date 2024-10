El diario de Amilibia: Bildu nos quita las pelotas

Leo: «Policías y guardia civiles claman: “Nos atan de pies y manos”». Es por las cesiones del Apolo de la Moncloa a Bildu en la reforma de la llamada «ley mordaza», la Ley de Seguridad Ciudadana. No soy experto en seguridad, pero está claro que un policía o guardia civil atado de pies y manos, más que un agente de la autoridad viene a ser un secuestrado por los amigos de Bildu, aunque sin el saco en la cabeza, de momento. Según el coro de ángeles de la derechona, lo que cruje en este caso más que el pacto en sí, es con quién se ha hecho el susodicho pacto. Temores infundados: téngase en cuenta que el líder de Bildu, Otegi, es firme candidato al Nobel de la Paz, y añádase que Bildu, por su experiencia en la kale borroka y la organización de los ongi etorris, es muy competente en seguridad ciudadana y pelotaris.

Es curioso que los proetarras de Bildu, que tanto deben a los proyectiles, pidan ahora retirar las pelotas de goma. Les traiciona el inconsciente: si ETA las hubiera utilizado en vez de tanto plomo... Extraña que Vox no haya salido diciendo que la cesión a Bildu no es una retirada de pelotas de goma, sino, simplemente, una retirada de pelotas. Leo: «Un día después de anunciar el pacto para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, Bildu señaló que la debilidad del Gobierno fue un factor clave para desbloquear la negociación”. Se ve que Mertxe Aizpurua no lee «The Economist», que define al presi como «un estratega astuto y despiadado». ¿Débil? Pero si está creando empresas sin parar: ahí están «Segurtasuna eta Ertzaintzas Bildu S.A.» y «Sobirania Fiscal y Altres Concerts ERC S.A.», por ejemplo.

Están en puertas «Esperança de Amnistía Puchi S.A.» y «Fundraising Bego S.A.» Con un par.