El diario de Amilibia: "Los dolores de «¡Pedroooo!"

Dice Pedro Almodóvar: «Me aterroriza no darme cuenta de mi propio declive cuando llegue». Comprendo. Lo vivo en mis machacadas carnes: me ha llegado el declive sin enterarme, es más, niego padecer ningún declive, excepto por la sordera, la miopía, el hipotiroidismo, el linfoma, el asma, la hernia discal, la diabetes 2, la apnea de sueño, el colesterol alto, la pitopausia, el estreñimiento y algunas patologías más que ahora mismo no recuerdo. Una negación que es síntoma del propio declive. Lo mismo le aterroriza al Apolo de la Moncloa. Cuentan que ya le ha advertido a Bolaños: «Por favor, Félix, avísame cuando llegue el declive, que me han dicho que es muy silencioso y llega sin avisar. Y no lo hagas pasar como al empresario Barrabés, que luego se arma la que se arma».

Dice también Almodóvar: «Tenemos que seguir escandalizándonos. No quiero acostumbrarme a las barbaridades que oímos cada día de la derecha y la extrema derecha.Quiero que me duela». También lo comprendo, pero creo que Pedro tendría que explicar científicamente cómo hace para que le duela solo una parte de su fisonomía, o sea, que, por ejemplo, le duela el lado derecho de la cabeza y nada el izquierdo. ¿Qué toma? ¿Es adicto al paracetamol o al ibuprofeno? ¿Hace yoga o meditación transcendental? Entiendo que no le duela todo lo que hace el Apolo de la Moncloa por su condición divina y esas apolíneas formas que en su día fueron cantadas por Boris Izaguirre: «Tiene una espalda y cintura en forma triangular que contribuye a cambiar el paradigma sobre el culo masculino». Bien, pero ¿cómo es posible que no le duela lo que tanto les duele a Nicolás Redondo, Felipe González, Alfonso Guerra, etc., que están todo el día en paliativos?

Ah, debe pensar que están en declive y no se han enterado.