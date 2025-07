La hermana de Michu demandará a Gloria Camila: cruce de acciones legales

El fallecimiento de Michu ha dejado a su familia devastada. Aunque su hermana, más allá del dolor y la tristeza, ha entendido que el mismo día que la enterró era el idóneo para iniciar una guerra contra la familia Ortega. Horas después del último adiós a su hermana conectó en directo con ‘TardeAR’ para explicar cómo se había producido la muerte de su hermana, cómo se encuentra su sobrina, cómo ha sido el funeral y cómo se había producido el encuentro con la familia de José Ortega Cano. Aquí estalló la bomba al decir que “regular”.

Una bomba de tales dimensiones que pronto la frenaron y la invitaron a acudir al día siguiente a plató a contarlo con todo lujo de detalles. Y en eso está cuatro días después, acudiendo cada tarde al programa de Telecinco a culpar de todo mal a Gloria Camila. La señala como mala tía, por no atender a su sobrina, no saber cuál es su colegio o acudir a verla bailar, a pesar de vivir a cientos de kilómetros de distancia. Reproches que la hija del torero responde en la justa medida y resumiendo en que todo es mentira. Hasta que llegaron los insultos. Ahí entran en juego también los abogados.

Tamara hace frente a la amenaza de demanda de Gloria Camila

La hermana de Michu perdió las formas el pasado martes cuando charló con los compañeros de ‘TardeAR’. Aprovechó que su rival tenía el día libre para llamarla desde mentirosa a sinvergüenza, además de invitarla a que se marchase “a la mierda”. Sus compañeros guardaban silencio y al día siguiente Gloria Camila estalló. Primero contra el programa por dar voz a Tamara y por no defenderla de las faltas de respeto y feas acusaciones. Después con la tía de su sobrina, a quien anunció que sus declaraciones le han hecho merecedora de acciones legales.

Y así comienza la tarde de este jueves en ‘TardeAR’, con Tamara sentada en plató preparada para responder a las amenazas de echarle sus abogados encima. Se anunciaron acciones legales y una futura batalla en los tribunales, lejos del plató, ella lo asume: “Yo supongo que será por insultos, porque mentirosa y falsa es un insulto”, aprecia la protagonista, que sin embargo no ve problema en mandar a nadie a la mierda: “Eso no es un insulto”. ¿Y sinvergüenza? “Bueno ahí vale”.

Tamara, la hermana de Michu TardeAR

Una vez excusadas sus malas palabras y en respuesta a las acciones legales anunciadas por su rival, ella misma sube la apuesta y anuncia las suyas propias. También va a poner a sus abogados, uno de la familia, por los mismos insultos: “Ella es la que se sienta aquí el 14 de julio insultándome. Me dice falsa y mentirosa, que lo tengo ahí en el bolso. Voy a ir esta semana a un bufete de abogados, que allí trabaja el marido de mi prima. Yo también tengo derechos”, asegura. Y es que mantiene que “yo a ella la estuve respetando hasta que ella insulta”.

A pesar de que tenga firme intención de demandar a Gloria Camila, recoge el testigo que le cede Frank Blanco y muestra su arrepentimiento público por sus propios insultos. “Bueno sí, en parte sí, es verdad que yo me alteré. Pero fue porque yo vi que ella fue la que me insultó, que yo vine el 11 de julio aquí de bien. Lo que pasa es que me ofrecieron la oportunidad de hablar aquí y como a mí me da la gana, pues vengo”. Pero Tamara quiere recalcar que su deseo es que el vínculo de su sobrina con la familia paterna no se pierda, aunque los compañeros del programa no entienden entonces por qué inicia una guerra entonces. Más sabiendo que Gloria pasará este fin de semana con la niña y su hermano, el hijo de Ana María Aldón.