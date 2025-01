El diario de Amilibia: ¡Hala, a encontrar la postura!

Leo: «El PSOE se planta ante los tres órdagos de Junts: «De rodillas, no». Ah, el universo de las posturas políticas, mucho más rico que el Kamasutra. En ello abunda García-Page: «Es humillante tener que arrastrarse ante Puigdemont para mendigar su apoyo». Así no es de extrañar que los enviados sociatas a la orgía suiza estén un poco descolocados: no encuentran la postura adecuada. ¿De rodillas, de pie, arrastrándose, tumbados, sentados? ¿El misionero, el perrito, la cucharita, la garganta profunda, el 69? No cuesta imaginar a Miriam Nogueras revestida de rigurosa gobernanta (látex negro, botas altas y fusta) indicando a Santos Cerdán cómo debe colocarse. Pero eso no bastará. Sería conveniente enviar a Suiza o a Waterloo una coordinadora de intimidad, por ejemplo, a Anarella Martínez, que trabaja en películas porno para que las escenas transmitan naturalidad y los actores se sientan cómodos en todas las posturas.

Mientras, Feijóo parece haber encontrado su postura ideal o el postureo fino. Leo: «Feijóo promete un plan con 12.000 millones de euros para la Dana (Valencia) si llegara a gobernar». Eso viene a ser como si yo prometo un millón de euros al Banco de Alimentos…si me llevara el bote del Euromillones, o sea, unos 190 millones. No puede decir como Suárez «puedo prometer y prometo», pero le puede ir muy bien el papel de galán otoñal de época en «La promesa». Pero alguno de sus asesores, quizá su tía la monja o Cuca Gamarra, que viene a ser casi lo mismo, debería advertirle de que en el metaverso de las promesas maravillosas le ganará siempre Apolo, el dios de todas las posturas posibles, imposibles y mediopensionistas. Al final tendrá que ir Él mismo a Suiza a enseñarles cómo se hace. Y con foto.