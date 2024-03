El diario de Amilibia: Llega Feijóo con sus sensibilidades

Feijóo le ha pedido a Él que «haga las maletas porque lidera un Gobierno en agonía». El líder pepero no ha caído en la cuenta de que el presi lleva tanto tiempo sin hacer maletas (para eso tiene tantos lacayos como asesores) que ha olvidado esa tarea, y, además, en un proceso de agonía, ¿quién tiene ganas de hacer maletas, a no ser que le aseguren que en la eternidad hace falta ropa de abrigo? Hay otra duda. Supongamos que hace las maletas, ¿le parecerá bien a Feijóo que se marche en el Falcon o preferiría el líder pepero que lo hiciera en el maletero de un coche, como puso de moda su señor Puchi? No se sabe. Según malas lenguas genovesas, si se diera la segunda opción, la bondad natural de Alberto (el gallego, no el novio de Ayuso) no permitiría jamás que viajara con estrecheces y le proporcionaría un maletero grande, cómodo, tipo Rolls.

Leo: «Feijóo, el candidato en Cataluña y el País Vasco». Extenuado me lo van a dejar al pobre. Y añade Morodo: «En el País Vasco, el PP compite con el PNV, y allí el mensaje más bronco o duro despierta recelos que son perjudiciales en las urnas. La idea de la unidad de España, pero dentro de un proyecto sensible con las diferencias territoriales, es la llamada a ser la que dirija el discurso». Reunidos en cónclave los mayores expertos en la traducción de los textos sagrados y autonomistas de Feijóo, aún no han llegado a ninguna conclusión clara sobre el significado de la idea del «proyecto sensible con las diferencias territoriales». Unos apuntan a que está subiendo la escalera y otros que la está bajando, aunque algún hermeneuta señala que se trata de diferentes versiones del»Gernikako Arbola» y «Els segadors» interpretadas por las «Tanxugueiras».

O así.