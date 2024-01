El diario de Amilibia: Marisú, contrapeso de la Yoli

Cuentan que Él le ha dado tanto poder a María Jesús Montero para que ejerza de contrapeso de la Yoli, cada día más dispuesta a ir a su aire, melena al viento porque-yo-lo-valgo. El papel de contrapeso es importante, pero para contrapesar como Dios manda, Marisú tendría que teñirse de rubia platino, vestir de Oscar de la Renta (muy propio para ministras de Hacienda) y lucir zapatos Jimmy Choo. Pero, ¿quién será el contrapeso de Marisú? Porque los contrapesos también necesitan de contrapesos, digo yo. No será CCC (Carlos Cuerpo Caballero, ministro de Economía), dedicado en cuerpo y alma, dicen, a estudiar cómo se puede llegar a presidir un banco europeo sin hacer oposiciones, tal como la Calviño. Dijo Nadia en su adiós una frase para el mármol: «Mi gestión con mi melliza, mi hermana, María Jesús Montero, pasará a los libros de Historia».

A ver, que vengan Juan Ramón Rallo, Carlos Rodríguez Braun y Daniel Lacalle y lo vean. Resulta que teníamos ahí a dos medallas de oro en la carrera contra la inflación y el reparto de fondos y no nos habíamos enterado. Cuando CCC cerró su discurso con un «mamá, soy ministro, no es una inocentada», no sabíamos si, de paso, también se refería a la histórica frase de Nadia, la gran inocentada de 2023. En fin, que el contrapeso de Marisú puede ser el mismísimo Sánchez, al que no le ha gustado nada que anden largando por ahí que ella, la vicetiple andaluza, aspira a sucederle en el trono, cuando hasta Bolaños sabe que a Él sólo puede sucederle Él, su holograma o su avatar con un traje color berenjena distinto.

Ni una coña sucesoria con el Apolo de la Moncloa, porfa. El heredero de Él es Él. Por cierto, el contrapeso de Él es Puchi, ¿no?