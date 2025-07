El Orgullo de Madrid: inclusión, negocios y celebración

Este sábado, Madrid volverá a latir al ritmo del Orgullo LGBTIQ+, una cita que trasciende lo festivo y se convierte, año tras año, en una afirmación de identidad, derechos y comunidad. En esta ciudad que ha hecho del arcoíris un estandarte de apertura global, no solo las instituciones y colectivos sociales se vuelcan con la celebración: también lo hacen las empresas, conscientes del impacto -social, cultural y económico- que tiene esta semana. El caso del Hard Rock Hotel Madrid es especialmente revelador: por primera vez, participará en el desfile con una carroza propia, una iniciativa que nace fruto de una colaboración con Drag Brunch Madrid y Love Rights Global Organization como una declaración de principios y compromiso con la diversidad.

“Creemos en crear experiencias que celebren la diversidad y unan a las personas a través de la música, la cultura y la conexión”, asegura Alexandre Garcia, director general del hotel: “Nuestra colaboración con Madrid Drag Brunch ha sido una parte importante de ese camino (...). Cuando surgió la oportunidad de participar en el Orgullo, fueron nuestra primera llamada, y juntos hemos creado algo que se siente auténtico y lleno de energía”.

Alexandre Garcia, General Manager del Hotel Hard Rock de Madrid David Jaimes

La carroza, un autobús de dos plantas, será un espectáculo de color y creatividad que contará con artistas como la ganadora de Drag Race España, Le Cocó, y el cantante Blas Cantó, entre otros rostros conocidos. Pero no se trata solo de visibilidad. Se trata de dejar huella: “Nuestra carroza representa mucho más que una celebración: es un símbolo de solidaridad, inclusión y la alegría de expresarse libremente”.

El interior del Hard Rock Hotel Madrid Hard Rock Hotel Madrid

Mucho más que una campaña

En tiempos donde muchas marcas se limitan a gestos simbólicos en redes sociales para mostrar su apoyo al colectivo, el Hard Rock Hotel Madrid ha querido asumir un papel activo que va más allá del marketing puntual. “La inclusión forma parte de nuestro ADN. En Hard Rock Hotel Madrid no solo damos la bienvenida a la comunidad LGBTQ+, sino que la abrazamos y la celebramos. Ya seas un huésped local o un viajero internacional, nuestras puertas están abiertas para todos”, remarca Garcia: “Nuestro hotel no es solo un lugar donde alojarse: es un sitio donde sentirse realmente en casa”.

La inversión es, además, contundente. Poner en marcha una carroza como la suya implica entre 10.000 y 20.000 euros, sin contar el despliegue de acciones promocionales, eventos y contenidos que han llenado de vida el hotel durante toda la semana. El gasto total podría acercarse a cifras de seis dígitos, una apuesta ambiciosa que confían en recuperar en forma de visibilidad, reputación de marca e ingresos. Este fin de semana, el hotel roza el lleno total, con una ocupación un 20 % superior a la de cualquier otro fin de semana de julio.

Desde su inauguración en 2021, el Hard Rock Hotel Madrid ha querido convertirse en algo más que un alojamiento. “Hard Rock se fundó sobre cuatro lemas esenciales: Love All – Serve All, Take Time to Be Kind, Save the Planet y All Is One. No son solo palabras, son el ritmo que guía nuestro día a día”, explica su director: “Nuestro apoyo a la comunidad LGBTQ+ no empieza ni acaba con el Orgullo: celebramos la inclusión y la individualidad los 365 días del año”.

El contexto también ha sido clave. Tras unos años iniciales marcados por las limitaciones de la pandemia, 2025 ha sido el momento de dar un paso al frente. “Los primeros años estuvieron marcados por las limitaciones pospandemia, incluidas celebraciones del Orgullo más reducidas. Pero a medida que la ciudad ha vuelto a vibrar con fuerza, nosotros también”, comenta Garcia: “Este año sentimos que era el momento ideal para alzar la voz y celebrar el Orgullo con la energía y autenticidad que se merece”.

El Orgullo, motor económico

La implicación del Hard Rock Hotel Madrid se enmarca dentro de una celebración que ya no puede entenderse sin su impacto económico. Solo en 2025, se estima que el Orgullo genere 560 millones de euros en la capital, de los cuales 168 millones provendrán directamente del sector hostelero. Un impulso que supera incluso los datos del año anterior y que consolida el evento como uno de los pilares del turismo estacional en Madrid.

Pregón Madrid Orgullo 2025 Borja Sanchez-Trillo Agencia EFE

“El Orgullo de Madrid se ha consolidado como uno de los eventos culturales más relevantes de la ciudad, tanto a nivel social como económico. (...) Es una oportunidad para formar parte de algo significativo. El Orgullo llena de energía la ciudad, refuerza el sentimiento de comunidad y reafirma la identidad de Madrid como una capital global realmente inclusiva”, afirma Garcia.

Un legado con propósito

En lo personal, Alexandre Garcia tiene claro cuál es el legado que quiere dejar. “Me gustaría que esta etapa se recordara por la conexión: con nuestros huéspedes, con nuestro equipo, con la comunidad y con la cultura”, explica: “Hard Rock Hotel Madrid es más que un hotel; es un lugar donde la música tiene significado y la hospitalidad nace del corazón. Si consigo ayudar a crear un espacio donde las personas se sientan realmente bienvenidas e inspiradas – no solo entretenidas, sino comprendidas –, entonces sentiré que he dejado un legado que merece la pena”.

Una declaración que suena sincera en un entorno donde las declaraciones muchas veces se disuelven entre el espectáculo. En esta carroza, en cambio, hay algo más que música y lentejuelas: hay intención, hay estrategia y, sobre todo, hay corazón.