El diario de Amilibia: La movida cuántica del Apolo

Leo: «Salvador Illa: la principal urgencia del barón del PSC es la financiación de Cataluña. Su lema para recorrer España será el combate contra los privilegios de Madrid». Illa hará una gira no para vender butifarras, sino para repetir su mantra: «Cataluña quiere más, pero para reequilibrar los privilegios y posición que tiene Madrid en el conjunto del territorio nacional». Ayuso y MAR podrían cantarle un chotis: «Es el cuento del caganer/ que narra a los párvulos Illa/ pero nadie le va a creer/ tan burda mentirijilla». Movilizan a Illa, tienen a Franco de gira, el Apolo de la Moncloa no piensa bajarse del Falcon y la Yoli va de excursión por provincias en pos de los derechos sociales y la movilización del rojerío.

A todo esto hay que añadir las jotas de Pilar Alegría por Aragón y las bulerías de Marisú por Andalucía, amén de la mascletá de Diana Morant en Valencia y la cacería ayusista de Óscar López en Madrid. El Movimiento Nacional Monclovita a tope. Leo: «El PP exige a Sánchez que cese a los ministros que sean candidatos regionales». O sea, que no se aprovechen de su condición ministerial para hacer campaña. Parece que Feijóo no se ha enterado de que el Apolo se mueve en ómnibus por su propio metaverso y considera que sus ministros/as candidatos son como esas partículas cuánticas recientemente descubiertas: pueden existir en dos lugares a la vez. Y además no siempre siguen las reglas del resto del mundo físico, van a su bola, pueden estar en misa y repicando. Feijóo debería organizar urgentemente un cónclave para recolocarse y aprender algo de la mecánica cuántica del Apolo que tan mala vida le está dando. Mientras, seguro que Illa estira su gira hasta Waterloo para preparar la foto del Apolo y Puchi. Guau.