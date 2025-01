Illa ve respeto, recelo y "cierta desconfianza" hacia Cataluña en sus visitas por el resto de España

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que en sus desplazamientos y visitas por España ve de forma mayoritaria una actitud positiva y de respeto hacia Cataluña, pero también actitudes de recelo y de "cierta desconfianza", que ha apuntado que son minoritarias. Lo ha dicho este viernes una conferencia en la Escola Industrial de Barcelona bajo el título 'Cataluña lidera. Un modelo económico de prosperidad compartida', en la que ha presentado el plan económico del Govern para la legislatura, y a la que han acudido todos los miembros su Ejecutivo y representantes del sector financiero, empresarial y social de Cataluña. "Veo de forma mayoritaria una actitud positiva y de respeto hacia Cataluña. Combinada también con una actitud a veces de recelo, y déjenme decirlo, de cierta desconfianza", ha dicho. Por este motivo, ha dicho, es muy importante para él explicarse como presidente de Cataluña y trasladar la petición de que "no tenga en España nadie miedo a que Cataluña despliegue todo su potencial, haga sus planteamientos y aporte su visión".

"Hay necesidad de explicarnos, también de escuchar. Aquí veo mucho trabajo por hacer. Veo también, quiero decirlo con todo respeto, y seguramente es inevitable que sea así, algunas actitudes abiertamente recelosas, que lo plantean todo como un juego de suma cero. Para ser justos, son minoritarias, allá y aquí", ha expresado. También ha lamentado que en ocasiones detecta "mucho ruido, demasiado ruido", cosa que a él no le interesa, ha afirmado, y cree que tampoco a Cataluña.

El objetivo del plan su económico, ha detallado Illa, es liderar España con un modelo de prosperidad compartida ante lo que califica de modelo de acumulación insolidaria: "Dos modelos, dos planteamientos. ¿Avanzar con todo el mundo o avanzar dejando a amplios colectivos al margen? ¿Ganamos todos o ganan unos pocos? ¿Modelo económico de los derechos o modelo económico de los privilegios? ¿Transformación social o conformismo, por no decir resignación social?". Ha afirmado que la apuesta por la generosidad la hace por tradición de país, "por voluntad mayoritaria de los catalanes y sobre todo por convicción" y ha alertado de lo que considera un error grave, que es escoger lo que conviene de cada modelo. "Déjenme alertar de lo que creo que es un error grave y una tentación peligrosa y tramposa: coger lo que nos conviene de cada modelo. La fiscalidad baja de aquí y los servicios públicos buenos de allá. Pagar impuestos donde están bajos y ser usuario de la sanidad pública donde es excelente. No nos hagamos trampas. Seamos rigurosos. Si queremos cohesión social, hacen falta políticas públicas y hace falta una fiscalidad justa", ha dicho.

Illa se ha referido también a lo que ve como un cambio de paradigma y de cambio acelerado en todo el mundo, y ha señalado lo que considera dilemas a los que se enfrenta el mundo: "El poder de la fuerza o el poder de la razón, los argumentos. Tengo fuerza y ??me anexiono Ucrania, me anexiono Taiwán, o pongo la mirada en Groenlandia". "¿La fuerza o, alternativamente, la razón, argumentos y reglas expuestas, discutidas y acordadas en organismos multilaterales renovados y adecuados a la realidad de hoy? ¿El poder del dinero o el poder de los ciudadanos? ¿Un dólar o un euro, un voto; o un ciudadano, un voto?" También ha alertado del "desacomplejado y chocante, por no decir provocador, desembarco en Reino Unido y en Alemania, de oligarcas ultrarricos" tras las elecciones en los Estados Unidos, por lo que ha pedido que Cataluña dé como respuesta la voluntad de liderar y de avanzarse.