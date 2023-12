El diario de Amilibia: El Muro de las Vergüenzas

El Rey habla de una España sólida y los partidos le hacen caso levantando cada día un muro: muro del PSOE frente al PP, muro del Gobierno en Ginebra para ocultar a los verificadores y lo que se negocie allí, muro de Ayuso para que Él no le robe el agua a Madrid…2024 va a ser un gran año para la construcción. Parece que en la política los muros son tan necesarios como los enemigos creados artificialmente: si no hay adversario real, creo uno virtual y ya está. Y todos esos muros quieren hacerlos compatibles con la transparencia absoluta, que pasa a través sin romperlos ni mancharlos, como dice la luminosa y prodigiosa Pilar Alegría. En el mundo teatral del artificio todo es compatible con todo, y si no, ahí tienen a Francina Armengol, que hace perfectamente compatible su cargo de presidenta del Congreso con el de Fan Número Uno del PSOE.

Francina Armengol (Presidenta Congreso) Pleno Sesión de Investidura en el Congreso de los Diputados . Alberto R. Roldán La Razón

El muro de silencio que se levanta en Ginebra, o donde sea que al final se celebren las reuniones del Gobierno con los verificadores impuestos por el Puchi, se disfraza, dirá la portavoz, de la necesaria prudencia y discreción que lo delicado del asunto requiere, aunque al secesionismo catalán, más que mediadores, lo que le gustaría es ver a los mossos patrullando la frontera en el proceso de descolonización, como si Cataluña fuera una colonia (Chanel nº 5) y España el Congo belga. Parece que el muro de Ginebra será el nuevo Muro de las Vergüenzas: nada lleva peor un político apolíneo y solemne, Él, que quedarse con las vergüenzas al aire, aunque la imagen resulte deleitosa para muchas.

No se las veremos ni aunque Ana Belén vuelva a cantarle «Tun tun, ¿quién es?/ la paloma y el laurel/ abre la muralla». Gayumbos blindados.