El diario de Amilibia: Puchi exige que llueva Vichy Catalán

La sequía afecta especialmente a Cataluña. «La peor sequía del siglo», leo. Los pantanos y los cauces de los ríos son tierra reseca y cuarteada con cadáveres de aves y peces. Solo faltan esqueletos de caballos y vacas para que el paisaje nos recuerde a los desiertos de las películas de vaqueros y cuatreros. Vivimos ya en la distopía y no nos habíamos enterado, pendientes como estamos de «Zorra», la canción española que irá a Eurovisión y que Él, tan aficionado a las letanías feministas, ha celebrado: «A la “fachosfera” le hubiera gustado más el “Cara al sol”, pero a mí me gusta más este tipo de canciones». Qué fina ironía la suya, qué resalado, hablar del «Cara al sol» en tiempos de calentamiento global y sequía agónica. No me extraña nada que Félix Bolaños se parta la caja cada vez que Él abre la poquita de piñón: eres mejor que Wyoming, Jefe.

Le falta un pelo para decir, con Aragonès, que la culpa de la pertinaz sequía la tiene el PP, porque ese estribillo lo repetía mucho Franco y Feijóo solo es capaz de hacer llover en Galicia. Mientras, el Govern estudia diversas acciones, entre las que se encuentran, dicen, las rogativas antañonas. Sí, hay que volver a sacar santos en procesión, mayormente porque el personal necesita una ración de fe. Junts quiere que se saque a San Carles, ERC a San Oriol y el PSC a San Salvador. No hay unanimidad ni para sacar a la Moreneta. El clásico valedor de las lluvias es San Isidro, pero los agricultores prefieran las tractoradas, y encima, clamará Aragonès, es el santo facha de Ayuso.

Cuenta las lenguas viperinas que Puchi, además de la reforma de la ley penal, ahora le exige a Él que llueva Vichy Catalán. Con sus burbujas y todo.