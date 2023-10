El diario de Amilibia: Todo es por tu culpa, Alberto

Pedro Sánchez tiene pánico a los abucheos que previsiblemente, como todos los años, se produzcan contra Él antes y después del desfile militar de hoy, Día de la Fiesta Nacional, antes Día de la Raza, después Día de la Hispanidad y futuro Día del Puchi Victorioso o algo así. «Si me pitan el 12-O será por tu culpa», le dijo Él a Alberto Nuñez Feijóo en su reciente desencuentro, a lo que el gallego respondió totalmente sorprendido: «No me lo dirás en serio». Se ve que pese a todo lo vivido, aún no sabe con quién se juega los cuartos, un tipo capaz de culpar a un agujero negro de nuestra galaxia de todos los males que le puedan afligir, y sin estudiar astronomía.

Pero eso se da por descontado. Lo novedoso y original es que Él acaba de crear la «culpa preventiva», no se sabe si asesorado por Cándido Conde Pumpido o Fernando Grande-Marlaska. Así que ya tenemos la culpa anticipada, adivinada, prevista, pronosticada, presagiada, profetizada, barruntada, etc.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo Alberto R Roldán La Razón

La nueva táctica sanchista parece basarse en una actualizada y política versión del «ponerse la venda antes que la herida». Genial. Adelanto lo que le escucharemos en los próximos días: «Tú tendrás la culpa de que Yolanda Día sepa más de la Ley de Amnistía que yo mismo, Alberto». «Tú tendrás la culpa de que Puigdemont se acabe cabreando y no me vote, Alberto». «Tú tendrás la culpa de que los nacionalistas dejen las arcas del Estado tiritando, Alberto». «Tú tendrás la culpa de que al final el pueblo exija sustituirnos por ChatGPT, Alberto». «Tú tendrás la culpa de que sigan apareciendo embarazadas por Bertín Osborne, Alberto».

​Definitivamente: «Todo será por tu culpa, Alberto, y yo soy, y no la Yoli, la Inmaculada Concepción. Que lo sepas».