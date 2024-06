Efecto Begoña, a izquierda y derecha

Lunes

¡Hala! Madrid. No cabe empezar la semana de otro modo, pese a que haya casi tantos antimadridistas como madridistas. Ser del Madrid es un sentimiento blanco. Dicen que el Madrid siempre gana porque sus jugadores jamás pisan el escudo de otros equipos, mientras los demás lo hacen. Algo debe de influir. En Londres, ciudad segura y hospitalaria donde las haya, convivieron dos aficiones bien avenidas. Mis hijos hasta se tomaron alguna pinta con los del Borusia. El partido no fue el mejor de nuestro equipo, pero se hizo el milagro. El Madrid hace tan fácil lo difícil que nos hace creer que conseguir quince copas de la Champions es sencillo. En el viaje de vuelta, en turista, como nosotros, venía Isabel Díaz Ayuso. Habrá quien le saque punta a su madridismo, pero en el avión le hicieron la ola. Ahora dirán que los aficionados del Madrid son del PP, pero no, los hay de todas las siglas y juntos celebraron la decimoquinta en la capital. Qué bonito es el deporte. Logra imposibles.

Celebración por la nueva Champions del Real Madrid en Wembley Google

Martes

Puedo hablar de los nervios de la EBAU, de chicos que se juegan la vida académica en este examen, de las protestas de los agricultores… Pero todo el mundo está pendiente de Begoña Gómez, que tendrá que comparecer como imputada en el juzgado el próximo 5 de julio. Las portadas de todos los diarios internacionales lo recogen… A la citación ha seguido ¡una nueva carta del presidente Sánchez! Yo, de corazón, lo de las cartas no lo entiendo. Y menos que todo, absolutamente todo, se utilice de cara a las elecciones europeas. Por parte de unos y otros. Incluida la estupidez de SUMAR, donde están encantados con el “a la mierda” de Yolanda y han respondido a la carta con un “Pedro, tío, mándales a la mierda”. Esto no es un patio de colegio, ni la cafetería de la universidad. Si no hay más argumentos que un “a la mierda” apaga y vámonos. Del tema Begoña se ha hecho un asunto de Estado y no lo es. Ojalá que este proceso determine que no ha habido ninguna corrupción. Por el bien de España. Y ojalá que se determine también cuáles son las atribuciones de la mujer o el marido de un presidente o presidenta y cuáles no caben.

Miércoles

Ayer asesinaron a tiros, desde un coche, al hermano de Begoña Villacís. La familia agradece vivir este momento en la más estricta intimidad… Pero no será así; es imposible que en un caso como este no salte el pasado de violencia del asesinado, su relación con los skinheads en Skin Cubos, un violento grupúsculo de ultra Sur… Se habla de posible tráfico de drogas, de una cita para negociar y retirar una denuncia por incendio de un coche… Borja Villacís está muerto y su amigo Luis, que lo acompañaba en el encuentro con sus luego asesinos, herido. Los criminales, se detuvieron delante de Telecinco para cambiar las matrículas, ¡vaya linces! Después, una mujer con antecedentes fue detenida. Iba en el coche. Ya se sabe quiénes eran sus acompañantes y se les busca. El ministro Marlaska ha mandado condolencias a Begoña Villacís y su familia y ha pedido tranquilidad, mientras se desarrolla la investigación. No es fácil estar tranquilo tras la pérdida violenta de un familiar.

Momento del levantamiento del cadáver tras el asesinato a tiros este martes, en la carretera junto a un restaurante del distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo, de Borja Villacís, hermano de la exvicealcaldesa de la capital y exdirigente de Ciudadanos, Begoña Villacís David Jar La Razón

Jueves

Todos los presuntos asesinos de Borja Villacís han sido detenidos. Ahora se especula sobre si el objetivo del crimen no era él. La familia agradece la eficacia policial, pero está destrozada. Entretanto continúa el “efecto Begoña”. Lo utilizan el presidente y su partido al completo, mientras todos cuestionan al juez García Castellón por imputarla y comunicárselo antes de las elecciones… Eso sí: no dicen nada de que también la investigue la Fiscalía europea. Por su parte, el PP también utiliza el “efecto Begoña”, pero en sentido contrario; es decir, como arma contra los socialistas… ¿A quién le funcionará mejor? Pues, sorprendentemente, parece que a los socialistas esta defensa enamorada de la mujer del presidente les está haciendo recuperar votos en las encuestas.

Viernes

Voy a "Espejo Público" y me toca hablar de la violación de una cabra… Como lo leen. Todavía no me he recuperado. ¿Qué si me preocupa la cabra? Verán, el maltrato animal me parece abominable, pero me preocupa más el estado mental del agresor, que parece tener una leve discapacidad mental. ¿Qué pasa por la cabeza de un ser humano para tener una relación sexual con un animal? Porque más allá de la depravación -que seguro que existe-, las personas que practican la zoofilia suelen contar dos características: aislamiento y soledad, los grandes males de nuestra sociedad…

En fin, piensen lo que piensen, voten. Si no, no se quejen después.