España va en cohete, los españoles no tanto

Lunes

Resaca de las elecciones catalanas. Ayer los socialistas estaban muy contentos como ganadores con sus 42 escaños, pero seguro que era antes de que el segundo de la lista, Puigdemont, les dejara caer que, oye, ya que en España ellos quedaron segundos y gobernaban, si querían sus siete votos para España tendrían que dejarle gobernar a él en Cataluña con sus 35 escaños… Toma ya. Puigdemont en estado puro.

Pero claro, se siente el rey del mambo, porque Esquerra ha bajado a los 20, escaños, el PP solo llega hasta los 15 y VOX hasta los 11. ¿Detrás? Comuns sumar, con 6 escañitos, la CUP con 4 y la ultraderecha de Aliança Catalana, que se cuela con 2, al tiempo que desaparece Cs… Con este panorama ¿qué? Pues a jugaaaar… Es decir, a pactaaaar… Pero a ver quién con quién.

El expresidente de la Generalitat de Catalunya y candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, interviene durante un mitin de Junts en las Antigues Escoles, en Elna (Francia). Glòria Sánchez Europa Press

Martes

Resulta que los terroristas de Hamas espiaban a los ciudadanos palestinos. Todo: sus mensajes, su actividad política, su vida amorosa… Estaban atrapados entre el bloqueo israelí y las fuerzas de seguridad represivas. Es lo que se desprende de los documentos secretos que entregaron ayer funcionarios de la inteligencia militar de Israel a 'The Times', tras incautarlos en redadas en Gaza… Pobres palestinos. Entre unos malvados terroristas y unos enemigos de los terroristas, que no les tienen en cuenta como tampoco sus presuntos aliados, que parecen serlo más de los terroristas que de la población.

Aragonés se va… asegurando que no apoyará a Illa, mientras Puigdemont presentará una candidatura que parece inviable, pero… Entretanto colapso en rodalies ¿qué dice Puente? ¡Que puede ser sabotaje…! Menos mal que en Madrid, mientras, Paco Rabal y Asunción Balaguer, recuperan su nombre en la plaza y el centro cultural de Alpedrete, después de la presión de Ayuso al alcalde de la localidad.

Miércoles

Tras un día completo de charlas literarias, me voy de San Isidro a los Premios de Rock Villa de Madrid, que ganan los Boston Babies. Bailo, aplaudo, pero, al salir de la fiesta, el cansancio me pasa factura y un bajón de tensión me deja por los suelos. Menos mal que llegan los ángeles de la Policía y el SAMUR y me atienden con la misma disposición que a un montón de jovenzuelos, ellos con la tensión perfecta, pero con mucho alcohol de más al que no le ven el peligro... Regreso a casa oyendo la radio y me entero del atentado perpetrado contra el primer ministro eslovaco, Robert Fico, que está muy grave. Han sido cinco disparos a bocajarro en el estómago, el brazo y la pierna. El agresor es un lobo solitario… ¿Ha actuado por venganza? Puede, pero parece que, claramente, por desacuerdo con su política conservadurista, prorrusa y contra la emigración y con reformas controvertidas… Ni urnas ni nada. Armas… Demasiada polarización en Europa. Da miedo.

Jueves

Ocurren cosas que no se entienden. Como ese cartel con la imagen de un niño y el rotulo de “SI DICE NO no es sexo ES AGRESIÓN”. ¿Perdón? ¡Pero si parece un anuncio de pederastia! La acaldesa de Almería se echa las manos a la cabeza y se disculpa: “ha sido un error”. Ya, pero… ¿cómo es posible que habiendo pasado por las tantas manos que tiene que pasar haya llegado a estar colocado en las calles? Creativos, Igualdad, alcaldía… Demasiada gente y muy poca responsabilidad.

¿Más cosas incomprensibles? Que quince monjas tengan dudas de fe y en vez de dejar el convento de la Iglesia Católica cambien al papa por un excomulgado, fundador de la organización Pía Unión de San Pablo (un falso cura con pasado de barman que les hace de portavoz) ,se abran una cuenta en Instagram e intenten vender su monasterio para hacerse con otro… Espiritual no parece, ¿verdad? Dicen que el papa Francisco “no lleva la vida de los santos” Debe de ser que su actual pastor y benefactor, Pablo de Rojas, si que la lleva…

Viernes

Acabamos la semana en cohete, como lo leen. Así va la economía española, según el presidente Sánchez, que solo mide los datos macro y se olvida de los micro… ¿Qué hay mucha gente trabajando? Bueno, más que antes, pero con unos sueldos con los que no se puede afrontar la vida, empezando por la vivienda… Como decía aquel titular del país de los tiempos de Aznar, y nos recuerda Alsina en su programa: “España va bien, los españoles no tanto…”.

¿Y cómo va Cataluña? Pues también se ha ido Junqueras, Sanchizado, y de reflexión hasta que pasen las europeas, para ver si la militancia le avala después y puede seguir liderando el partido después. Illa está cada vez más convencido de que gobernará y Puigdemont también. ¿Entonces? ¡Que solo uno puede ser president!