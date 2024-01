"Si no hay un referéndum, colorín colorado"

Lunes

Pedro Sánchez trata de apaciguar la polémica por la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, diciendo que no es completa y que la expulsión de los inmigrantes compete a la Administración central; pero el secretario general de Junts, Jordi Turull insiste en que ha pactado la delegación “integral” de tales competencias y además se muestra convencido de que habrá un referéndum, “porque si no -advierte al Gobierno- colorín colorado” (el cuento de la legislatura se ha acabado).

Martes

Polémica hoy porque Díaz Ayuso dice “que los jóvenes no quieren trabajar”. Pero, ¿lo dice? ¿Han escuchado la declaración completa? Es esta: “Estamos intentando que los ciudadanos tengan empleo de calidad y fomentar también que los jóvenes especialmente no caigan en el desánimo de tú no trabajes, tú no te esfuerces, tú pide lo tuyo… hay muchos sectores que se están quedando sin empleo cualificado, sin mano de obra, porque la gente prefiere no trabajar porque es más rentable muchas veces que hacerlo y eso es nefasto para la economía y es un mensaje muy negativo para los jóvenes…” Preguntado en La Sexta, el economista Gonzalo Bernardos, a quien le ponen la declaración quitándole el “estamos intentando que los ciudadanos tengan empleo de calidad”, contesta: “Estoy en desacuerdo cuando Podemos dice que te mereces una renta solo por el hecho de nacer o Yolanda Diaz en la última campaña electoral que a los 21 años te voy a dar una paga de 20.000 euros para que hagas casi lo que quieras. Y en desacuerdo con Ayuso cuando dice que los jóvenes prefieren trabajar que hacerlo… Los jóvenes lo que quieren es trabajar en aquello para lo que han estudiado y no ser mano de obra de usar y tirar”. ¿No dicen básicamente lo mismo? Y sí, hay empresarios despreciables que ofrecen sueldos y condiciones indignas y trabajadores (no solo jóvenes) que han descubierto que optando a las ayudas y complementándolas con un trabajo de economía sumergida ganan más y trabajan menos y lo prefieren. Y colorín colorado.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ofrece declaraciones a los medios, en el patio del Congreso de los Diputados, a 13 de septiembre de 2023, en Madrid (España). El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que el PP ha convocado la manifestación "para llenar su vacío de contenido, propuestas y liderazgo a dos semanas de su investidura". La manifestación ha sido convocada por el PP el fin de semana del 23 y 24 de septiembre en Madrid para que la ciudadanía pueda mostrar su ‘rechazoí a una posible ley de amnistía a los protagonistas del procés. 13 SEPTIEMBRE 2023;PATXI LOPEZ;PSOE;CONGRESO;PP;MANIFESTACIÓN Carlos Luján / Europa Press 13/09/2023 Carlos Luján Europa Press

Miércoles

“La democracia no es una ciudad amurallada que impide la entrada de nadie, tiene las puerta y ventanas abiertas para que todo aquel que quiera hacer política y con las herramientas de la política pueda hacerla”. Dijo Patxi López hace unos días hablando de Bildu. “Se pacta con Bildu porque se ha conseguido que ETA abandonara el camino de la violencia y a cambio haga política” comenta hoy en una tertulia donde coincidimos. Le pregunto, si el fin justifica los medios, para evitar otro tipo de violencias, ¿pactarían también con VOX? “No” me contesta…, pero no puedo repreguntar porque si no, dice el moderador, “acaparo al invitado”. Y colorín colorado…

Jueves

Hay palabras que duelen. Como la de disminuido. Y por fin está fuera de nuestra Constitución. Esto sí que era una deuda histórica para las personas con discapacidad y para todas las personas de bien que saben que las diferencias, físicas, psíquicas o sensoriales no significan ninguna disminución por más que puedan provocar ciertas discapacidades. Y colorín colorado.

También duele que el mejor deportista de nuestra historia, Rafa Nadal , tenga la necesidad de acabar su carrera como embajador para el tenis de Arabia Saudí y encima diciendo que “allí hay mucho progreso”. El dinero de Arabia Saudí está comprando deportistas, equipos, empresarios y voluntades cuando todos sabemos que allí no hay libertad de expresión, se atenta contra los derechos de mujeres, homosexuales, trabajadores, se tortura… ¿Progreso, Rafa? Eso es justificar lo injustificable. Y colorín colorado.

Rafa Nadal en Arabia Saudí EP

Viernes

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, rechaza el recurso de la Fiscalía e insiste en la investigación de Puigdemont, Marta Rovira y otras diez personas por delitos terroristas por su implicación en Tsunami Democràtic… Ya entiendo por qué están tan empeñados los de Junts y los de Esquerra en que entren los delitos de terrorismo en la amnistía. Pero vamos, que Puigdemont si no puede mandar desde aquí, lo seguirá haciendo desde allá y tomándose las cañas con otros prófugos… Además dice El confidencial que en su entorno piensan que “García Castellón acabará en la cárcel antes que Puigdemont”. Y colorín colorado, claro.

Tampoco me gusta que el Dakar se haya celebrado en Arabia Saudí, porque vuelve a parecerme un blanqueamiento de un país al que se le pasa por alto su perpetuo atentado contra los Derechos Humanos; pero sí me gusta que mi querido y admirado Carlos Sainz haya ganado una vez más el rally más duro del mundo, a los 61 años, como demostración de que a cualquier edad puede seguir habiendo esfuerzo, disciplina y, porqué no, diversión. Y colorín colorado.