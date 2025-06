El extraño caso del cabello de Leire Díez

Decía Coco Chanel que una mujer que se corta el cabello está a punto de cambiar su vida. Leire Díez se lo ha recortado y cambiado de color tantas veces como ha aparecido públicamente en las últimas semanas. Del rubio a pelirrojo y del pelirrojo al castaño hasta agotar sus matices. Invocar a la reina de la alta costura francesa para explicar el extraño comportamiento de la llamada "fontanera" del PSOE sería un despropósito. Tal vez viene más a cuento la idea de Lady Gaga, que piensa que la vida es demasiado corta para tener un cabello aburrido.

Si la vida no es perfecta, que lo sea tu cabello

La psicología encontrará en Leire Diez un sinfín de motivos para explicar su cambio de color: falta de confianza en sí misma, indefinición estilística, búsqueda de belleza, una forma de expresión de amor propio, declaración personal de su estado de ánimo. El cabello es una de las herramientas más poderosas para expresarse y las mujeres la emplean con frecuencia. Los anglosajones tienen la frase perfecta para Leire en este momento: "Life isn’t perfect, but your hair can be· (La vida no es perfecta, pero tu pelo sí puede serlo).

La exmilitante socialista Leire Díez, que aparece en diversos audios haciendo gestiones contra mandos de la Un Alberto R. Roldán Fotógrafos

No es la única que juega en política con su cabello. Ahí tenemos el característico e indefinible color anaranjado de Donald Trump; el nuevo corte de Obama en su segundo mandato, con aire de señor maduro; la afición a la peluquería de Theresa May; o Boris Johnson, que encontró en su melena rubia despeinada su marca personal. Si nos atenemos a las imágenes de esta semana, la periodista española podría haber cambiado su gusto por la política y las cañerías de Ferraz por el reality televisivo. "Ha nacido una estrella", titularon algunos medios después de su performance ante los medios de comunicación el miércoles 4 de junio en un hotel de Madrid.

En este evento, la exmilitante del PSOE se defendió tras la filtración de audios en los que supuestamente buscaba obtener información comprometida sobre miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "Ni fontanera ni cobarde. Mi trabajo no lo hice en nombre de nadie", subrayó. Una "pantomima", arremetió Víctor de Aldama, que irrumpió inesperadamente durante su comparecencia, acusándola de mentir.

El protagonismo le ha llegado inesperado, descolocada y sin el estilismo adecuado, pero parece cómoda. Ha pasado de ser una desconocida para la mayoría a copar titulares y a ser perseguida por las cámaras. La búsqueda de tono definitivo para su pelo está en sintonía con su actitud desafiante. Si ha nacido una estrella, quiere serlo con su look personal, con su propia identidad, y para ello antes tiene que experimentar hasta sentirse atractiva.