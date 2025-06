La fontanera cobarde, un bulo sin rectificar y una conferencia fracasada

LUNES

¿Sabían que "lo que no aparece explícitamente como no constitucional es constitucional?" Pues este es el motivo de que el Constitucional vaya a avalar la Ley de amnistía. Como lo leen. Puigdemont lo tiene cada vez más fácil para volver; eso sí, el Constitucional, de momento, no se ha pronunciado sobre los delitos de malversación.

Entretanto, aquí andamos, esperando que los seis ministros que lo difundieron, rectifiquen sobre el bulo de la bomba lapa, según el cual un capitán de la Guardia Civil quería asesinar al presidente del Gobierno. ¿Qué dice él? Nada. Sánchez lleva treinta y tres días sin decir ni mú…

MARTES

Nuevos audios de las cloacas del PSOE, desvelados por este periódico, con una finalidad concreta: salvar al soldado Ábalos. La conversación entre el fontanero socialista Javier Pérez Dolset y un empresario parece evidenciar un plan para que un guardia civil denunciara prácticas irregulares en el Cuerpo para favorecer al exministro. ¿Qué poderío tendría -y seguirá teniendo- Ábalos para que se gestaran todas estas maniobras delictivas a su alrededor?

Abalos apela a su estatus de imputado para guardar silencio en la comisión de mascarillas

MIÉRCOLES

Hoy, vodevil protagonizado por Leire Díez tras su baja voluntaria en la sede del PSOE y le entrega de un pendrive con el material de sus investigaciones… ¿Leire es fontanera o no lo es? "Ni fontanera ni cobarde", ha dicho. También que es una ciudadana con derechos y una periodista de investigación que trabajaba para culminar un libro. ¿Una periodista que ofrece pactos con la fiscalía y otras prebendas, y convoca ella misma una comparecencia ante sus "colegas", a la que llega 30 minutos antes y donde no les deja preguntar? Tras la declaración de chiste de Leire, ha llegado la sorpresa, cuando, al salir, ha aparecido Víctor de Aldama y la ha llamado "mentirosa". Leire iba escoltada por el otro fontanero, Pérez Dolset, que ha impedido que Aldama se le acercara con un ostensible empujón… En ese mismo momento, la ex novia de Aldama declaraba en el juzgado por el dinero que entregó en Ferraz. Y, por cierto, las preguntas que no ha podido hacer la prensa en esa comparecencia, las han formulado los tropecientos medios a los que Leire se ha ido de gira… Qué bonitos son los focos, ¿verdad, Leire?

La exmilitante socialista Leire Díez, que aparece en diversos audios haciendo gestiones contra mandos de la Un

JUEVES

Mientras hablamos del pendrive de Leire, que según "El Español" contendría carpetas contra el juez Peinado, los fiscales Luzón y Grinda y el capitán Bonilla, y que el PSOE ha llevado a todo correr al juzgado (podría ser delito quedárselo), la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez acusa al PP de prefabricar este vodevil, para derrocar al Gobierno de las maneras menos democráticas… A Eduardo Madina, un socialista sin tacha, se le ha ocurrido criticar este turbio asunto de audios y fontaneros y el ministro Puente, y aun de baja maternal le ha llamado "resentido".

Pero la bomba del día es otra. El examigo del presidente Trump, Elon Musk ha dicho en sus redes que ¡¡¡el presidente norteamericano estaba en los archivos del cerebro de la red de abusos sexuales, Jeffrey Epstein y que por eso no se habían hecho públicos!!! ¿Cómo ha reaccionado Trump? Amenazando con quitarle los contratos con el Gobierno norteamericano.

VIERNES

XXVIII Conferencia de presidentes… ¿Qué ha habido de nuevo en esta? Pues que se ha articulado un sistema de pinganillos, para que los presidentes de las distintas autonomías hablaran en sus distintas lenguas autóctonas. El castellano es la lengua común y el gallego, el catalán, el valenciano el euskera y el aranés son las lenguas cooficiales; pero hombre, si se reúnen los presidentes y se hablan en castellano fuera del acto, ¿no pueden seguir haciéndolo dentro para entenderse sin esos pinganillos, que volvemos a pagar todos? Un discurso simbólico o unas palabritas, vale, pero en un foro tan pequeño, ¿no es lógico usar la lengua que todos conocen? Pues no. Y eso ha dado para que Ayuso abandonara la conferencia durante las intervenciones de los presidentes vasco y catalán.

Ayuso defiende su libertad ante pinganillos y no pide que la sigan: "No necesito hacer sainetes con nadie"

Ese incidente y su "desencuentro" con la ministra Mónica García -"¿Quieres besar a una asesina?", le ha dicho en alusión a las acusaciones de Mas Madrid en la Asamblea- ha sido lo único destacable de un día en el que el Gobierno quería hablar de vivienda, la oposición de inmigración y solo se han escuchado monólogos sucesivos, sin debate ni propuestas posteriores. Todos los varones del PP han pedido adelanto electoral y el Gobierno ha respondido que hasta el 27, nada de nada. 38 días sin que Sánchez acepte preguntas…En cambio, ha tratado de interrumpir a Page, cuando hablaba de la financiación autonómica. El castellano manchego no se ha dejado.

Ah, y hoy, más audios en "Libertad Digital" en los que Leire se reconoce como "fontanera". Noooo, como cobarde, no, no sean malos…