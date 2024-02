Así se conocieron José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo: "Ella fue a por él porque le gustaba horrores"

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo están inmersos en los preparativos de su enlace matrimonial y se encuentran contando los días para pasar por el altar. La pareja, que anunció su compromiso a principios de enero, ha dado el pistoletazo de salida de su carrera nupcial y la novia ya ha celebrado su despedida de soltera este fin de semana en Milán junto a su grupo de amigas. El próximo 6 de abril, el alcalde de Madrid y la aristócrata darán el "sí quiero" tan solo 10 meses después de oficializar su romance.

Poco a poco, se van descubriendo nuevo detalles de su relación sentimental y esta mañana, en la crónica rosa de "Es la mañana de Federico", han desvelado cómo se conoció la pareja y el interés que tenía Teresa Urquijo por conocer a Almeida. Según Federico Losantos, la analista estaba loca por el alcalde. "Fue ella a por él. Ella fue a por él porque le gustaba horrores. ¿Y cómo lo consigue? Su amiga Luisa Vergel les presenta en una boda, pero ella había pedido conocerlo. Y fue a por él y él rehuía porque había tenido alguna experiencia que conocemos de alguna guapa que lo quiso por divertirse, por ser famoso, y por contarlo después", ha revelado el periodista sobre cómo se conocieron.

Teresa Urquijo y Almeida en los toros. Gtres

Isabel Jiménez, subdirectora de "Es la mañana de Federico", ha añadido que el alcalde no estaba muy convencido y que al conocerse "le dio a ella el correo oficial de la secretaria". "La siguiente vez que se ven ella le reprochó eso. Ah, bueno, dijo él (...) Y solo cuando él ve que va en serio a por él, es entonces cuando dice: pues tómalo. Pero tuvo que insistir ella. Almeida primero se refugió en la burocracia municipal", ha añadido Jiménez Losantos sobre la desconfianza inicial de Almeida.

Beatriz Cortázar, además, ha añadido que, a pesar de la diferencia de edad, Teresa Urquijo tiene las ideas muy claras. "Hay una cosa que ella tenía muy claro: puede ser un comentario hasta jocoso entre amigos, pero ella no quiere que el papá de sus hijos fuera cincuentón. Y así ella se casa con uno de 49", ha explicado la periodista. La analista parece ser que está deseando formar una familia junto a José Luis Martínez-Almeida y no sería de extrañar que la pareja de la bienvenida a su primer hijo en común en un futuro no muy lejano.