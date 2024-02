¿Malos nuestros tomates? ¡A saber qué salsa les habrán puesto!

Lunes

Empieza la semana con la tragedia de los camioneros españoles en Francia. Los agricultores franceses los retienen, les tiran su mercancía al suelo, golpean su vehículo… Todo para cercar París y dejarlo sin nada. Y los afectados, viendo que los ministros franceses acusan a España e Italia de competencia desleal y que la gendarmería francesa secunda las actuaciones de los agricultores galos contra ellos, mientras nadie del Gobierno español les respalda, se sienten solos… Pero es que el Gobierno español está en otra. Solo le interesa que Junts apruebe la amnistía. Habían pactado un documento pero, ay, Junts, ahora que ve amenazados a algunos de los suyos por su inculpación en delitos de terrorismo, quieren otro. ¿Qué se apuestan a que Sánchez se lo da?

Martes

Pues nada que Junts no solo ha votado NO, a la Amnistía, sino que de paso ha vuelto a poner a caldo a los jueces, que empiezan a estar hasta el gorro de este ataque “inasumible en democracia”. ¿Eso le importa al Gobierno? Pues… al Gobierno le importa que Junts haya votado NO. Sánchez salió con cara de perro, Bolaños dijo que hasta aquí habían llegado y en general el socialismo en el poder aseguró que no aceptarían más enmiendas. Se enfadó todo el mundo. Hasta Esquerra, pero… ¿Qué hizo Junts y qué sigue haciendo? Sonreír y esperar. Sabe que aunque le involucren con el mismísimo Putin e incluso si se demuestra que hay algo de verdad en esa locura, que es mejor no creer, Sánchez hará lo que haga falta para contar con sus votos. ¿Qué no? ¿Seguimos apostando?

Pedro Sánchez durante la sesión plenaria extraordinaria en el Congreso Alberto R. Roldán La Razón

Miércoles

Siguen sin importar los camioneros atrapados en Francia y tampoco preocupa demasiado la negociación en Bruselas de la renovación del poder judicial, para la que el comisario de justicia europeo ha citado a Félix Bolaños y a González Pons, para tratar de superar un bloqueo que dura ya más de cinco años. Aquí solo inquieta lo que dice Junts. Y hoy, su líder carismático, el aún prófugo Puigdemont dice desde Bélgica que hay golpistas con toga y pone la amnistía integral como condición para aprobar la ley. Vamos que ellos de terrorismo cero, pero los togados… En fin, a ver qué voltereta da Sánchez para ponerse de acuerdo otra vez con Junts, que lo hará…

Me aburre tanto el tema que voy a darle caña a las revistas del corazón. ¿Qué me encuentro? Pues que las altezas reales también lloran. Kate Middleton recuperándose de una enfermedad grave que nadie sabe cuál ha sido y Mary Donaldson, flamante reina de Dinamarca con la salud mental afectada, por el escándalo de Federico X y Genoveva Casanova que, al contrario que la enfermedad de la princesa de gales, conoce todo el mundo… Menos mal que nuestra reina aparece feliz, después de haber disfrutado de un planazo con Martin Scorsese ¿Con lo que le gusta a ella cine!

Jueves

Ya está. Ya lo ha dicho. Sánchez sostiene que con su amnistía (a la que Junts ha votado NO) “todos los independentistas catalanes van a ser amnistiados porque no son terroristas” y Junts dice que eso está muy bien y que ahora que están de acuerdo que lo blinde en la proposición de la ley. Feijóo dice que es la Justicia y no Sánchez quien decide o no quien es terrorista pero… ya verán como el presidente acaba de darle la vueltecita a la ley que le piden sus amigos catalanes, los mismos que, según Carmen Morodo, se burlan del “olor a muerto en Moncloa”.

El polémico saludo entre Yolanda Díaz y la Reina Letizia Gtres

Las que no sé si son amigas, pero lo parecen son la Reina y Yolanda Díaz. Esta última ha estado tan cariñosa y empalagosa con Letizia que parecía conocerla de toda la vida. Es natural, pero es que, además, no hay un republicano declarado que no se vuelva loco cuando coincide con la realeza…Vamos a lo importante de su cita: desestigmatizar a las personas que han sufrido un cáncer, cuando regresan al trabajo. Es crucial. También, añado yo, desestigmatizarlas en los seguros de salud. Quien ha padecido un cáncer debe poder volver a trabajar y también a contratar un seguro con normalidad ¿Qué es eso de que los seguros pregunten ilegalmente sobre datos confidenciales de salud y que se quiten de en medio quienes han padecido un cáncer?

Viernes

Acabo la semana con un tema muy serio, la sequía. Empiezan las restricciones en Cataluña. ¿Creen ustedes que Sánchez pondrá este asunto por delante de la amnistía? Lo que diga Junts. Al menos ha dicho que nuestros tomates están buenísimos en contestación a la crítica de la ex ministra francesa que ha dicho que son incomibles. ¿Incomibles? A saber qué salsa francesa les habrá puesto.