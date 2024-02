La Reina Letizia sorprende en una cita secreta con Martin Scorsese en Madrid con abrigo rosa en un look de lo más coquette

La Reina Letizia es una gran amante del cine, eso ya lo sabíamos, pero nos acaba de sorprender en esta mañana de viernes apareciendo por sorpresa en una cita secreta que no estaba anunciada en su agenda oficial de la Casa Real. La Reina Letizia ha asistido al debate sobre la industria del cine en el que participa el cineasta Martin Scorsese. La monarca se ha desplazado hasta la sede de la Academia del Cine, situada en Madrid, para esta cita con el cine. Recordamos que la Reina Letizia ya asistió a un homenaje al director Martin Scorsese en Oviedo en 2018 cuando iba a recibir el premio Princesa de Asturias. Y para esta mañana soleada en Madrid, parece que se ha querido adelantar a la primavera con un look en blanco y rosa, de lo más coquette, con el que la Reina Letizia no ha pasado desapercibida por las calles de Madrid.

Pero la Reina Letizia no solo ha llamado la atención por su presencia , también lo ha hecho con un abrigo en color rosa que es la primera vez que lo luce en España. Un abrigo ideal que llevado para alegrar un poco el look en estos días de invierno y que ha querido combinar con un traje blanco y camiseta rosa. Este abrigo rosa tan ideal que ha enamorado a todo el mundo es una pieza de una de sus diseñadoras favoritas, Carolina Herrera. Un abrigo muy llamativo con el que la Reina Letizia también se suma a la tendencia que ha causado furor este año, el llamado Barbiecore. Un abrigo que llevó hace unos meses en Dinamarca y por primera vez en un viaje de Estado a Suecia.

La reina Letizia asiste al debate sobre la industria del cine en el que participa el cineasta Martin Scorsese FERNANDO VILLAR Agencia EFE

Una vez más la Reina Letizia nos ha dejado claro que el color blanco es perfecto también para invierno, y más en un día soleado como el que luce hoy en la capital de España. Una tonalidad neutras que combinado con este rosa tan 'Barbie' le da un toque de lo más romántico a un estilismo como el de la monarca. O lo que es lo mismo, ya nos ha quedado claro que la Reina también se ha dejado llevar por la tendencia coquette.