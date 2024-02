De Milei al Papa Francisco: la paz comprimida en una caja de alfajores

Nada mejor que endulzar el gesto para sellar la paz. Es lo que ha hecho Javier Milei en su primera visita al Vaticano.El papa Francisco ha recibido esta semana al presidente de Argentinacon los brazos abiertos, a pesar de que durante su campaña electoral el entonces candidato presidencial le definió como un "representante del maligno en la tierra", defensor de "dictaduras sangrientas". El Papa siempre lo entendió como una de las bromas típicas que animan las jornadas de campaña. Como símbolo de conciliación, Milei ha tenido a bien obsequiarle con una caja de alfajores cargada de significado. El dulce de leche, ingrediente básico de este postre, es símbolo argentino. Tanto que está declarado "Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Argentina".

Milei se reunió una hora con el papa Francisco y le regaló alfajores y galletas de limón Simone Risoluti Agencia EFE

Desde 1998, el dulce de leche tiene su propio día de celebración, el 11 de octubre, una jornada que se aprovecha para promocionar su consumo y producción, además de posicionarlo como símbolo de la gastronomía argentina a nivel mundial. Desde ahora, el producto, del que se producen 128.000 toneladas al año, tiene como embajador a su propio presidente.

Además de estos alfajores cubiertos de chocolate negro y rellenos de dulce de leche, Milei se presentó con unas galletas de limón y una tarjeta postal del Correo Argentino en honor de Mama Antula (primera santa argentina), su propio discurso por la paz y un medallón de bronce inspirado en el baldaquino, la imponente estructura de cuatro columnas salomónicas que cubre el altar de la Basílica de San Pedro.

No se puede negar que Milei ha llegado al Vaticano cargado de buenas intenciones, pero no ha debido de caer en la cuenta de un detalle importante: la maltrecha salud del Papa Francisco. Por prescripción médica, Jorge Mario Bergoglio, su nombre de cuna, debe controlar la dieta. En su historial médico destaca una diverticulitis que le obligó a pasar por quirófano, además de serios problemas de movilidad y dolores óseos. No le quedará más remedio que resistir la tentación de la bomba calórica que le puso Milei sobre la mesa.