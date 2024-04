¿La quiebra emocional es parte del manual de resistencia?

Lunes

Las encuestas casi aciertan. EH Bildu no ha sorpasado al PNV pero han empatado en escaños. ¡Y todos están contentos! Bildu porque su avance ha sido histórico, el PNV porque pese al empate, sabe que, gracias a la tercera fuerza más votada, PSE-PSOE, no tendrá que pactar con Bildu; PSE-PSOE porque por una vez podrá cumplir su palabra y tampoco hacerlo y por saberse, además, la llave del gobierno del PNV. ¿Y los demás? El PP ha subido un escaño y ha alcanzado los 7, Sumar se queda con uno, como Vox y gracias… Y ya está. Bueno, no: el resumen de Otegui, hombre de pasado etarra criminal contrastado y líder del EH Bildu ha sido que “El PNV tiene que entender que 40 diputados consideran que las políticas deben estar más a la izquierda y el PSE que hay 55 que son abertzales y plantean un estatus diferente” También que EH Bildu está dispuesta a “cumplir lo que ha votado la gente que es más soberanía y más política de izquierdas”. Eso no significa que no quieran seguir mandando en el destino de los españoles. “Se da la gran paradoja de que no hay Gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar, y además somos de izquierdas, no lo sostenemos", presumió hace poco más de medio año Otegi.

Martes

San Jordi, día del libro. Barcelona se llena de historias encuadernadas, de rosas y de paseantes que quieren llevarse firmados sus tesoros y, a ser posible, un selfie con los autores de los mismos. Hoy en la Ciudad se admite el jolgorio y la aglomeración. Es día de aceptar turistas y locales, hermanados por el amor a los libros… En este día de letras y maravillas, mientras la fiscalía pide archivar la investigación a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez por tráfico de influencias, en Cataluña, Illa recién salido de declarar en el Congreso en la Comisión de Investigación por el caso Koldo se prepara para la campaña electoral catalana, como candidato del PSC. Los independentistas han aprovechado para sacar las garras contra su adversario de campaña durante su declaración. Y eso que no he empezado la carrera…

Begoña Gómez y Pedro Sánchez gtres

Miércoles

Paren máquinas. Tras presentarse una denuncia de Manos Limpias que sorprendentemente, sin apoyo de la fiscalía ha admitido un juez, pese a estar sustentada en recortes de periódico, Sánchez se desmorona. Llega al Congreso con cara adusto; apenas habla y responde a Rufián que, “pese a todo, sigue confiando en la Justicia” Horas después, aunque parece que la denuncia a Begoña no va tener más trascendencia y que el juego de meter a los familiares hasta en la sopa es el pan nuestro de cada día en la política, el presidente confiesa en una carta que no puede más, que tiene que parar cinco días y reflexionar sobre si le merece la pena este calvario a un hombre “profundamente enamorado de su esposa”; ¿los culpables de todo? naturalmente, la derecha y la extrema derecha… Sorpresa, estupor y una sola pregunta: ¿el presidente se ha roto o esto es solo cuestión de táctica y estrategia, para parar los frentes que vienen, humanizarse ante el pueblo y buscar su aprobación pase lo que pase? Zapatero llama a movilizaciones para demostrar su cariño al presidente y, por supuesto, para parar a la derecha. “No pasarán”, ha dicho Patxi López, para polarizar un poquito más, que para eso su presidente lo es de las izquierdas, no de todos los españoles.

Jueves

Llego a Murcia, a Fuente Álamo, a una charla sobre mi trayectoria literaria. Primera pregunta, opinión sobre la reflexión de Sánchez… El presidente no solo le roba el protagonismo a las elecciones catalanas. Me presenta una compañera y amiga autónoma, como yo, que si no trabaja no cobra. No puede parar para reflexionar ni dejar el trabajo. Tampoco tantos de los que van de su casa al hospital donde les espera un hijo enfermo y tienen otros a los que mantener…

Manifestación en Ferraz en apoyo de Pedro Sánchez Gonzalo Pérez La Razón

Viernes

¡Presidente, no te vayas! Los socialistas le dan mimitos a “su” Sánchez roto. El mismo que solito, con su carta de amor, ha colocado en las portadas internacionales a su esposa como “sospechosa”. Mira tú "¡Yo también estoy profundamente enamorado de mi mujer!", dice Pere Aragonés, con sorna, mientras comienzan las elecciones catalanes con un Illa entregado a Sánchez… ¿Qué pasará el lunes? España canta una canción infantil “que sí, que no, que caiga un chaparrón, con azúcar y turrón, que se rompan tus cristales y los míos no…” Pero cuenta que solo habrá dimisión si queda algo por salir que avergüence al presidente… Lo demás, el amor y la quiebra emocional son parte del manual de resistencia.