Los sábados de Lomana: En España se lleva el borrón y cuenta nueva

¡Por fin! Ya tenemos la ley de Amnistía no por esperada menos vergonzosa. Nunca el partido socialista pudo caer más bajo. Cargarse la dignidad de España, los valores mínimos de decencia por estar unos años más en el gobierno y seguir con más energía que nunca, porque ya no se exige el cumplimiento de la ley. Se puede malversar, desactivar delitos de terrorismo, alta traición, amnistía para los traidores a España, borrón y cuenta nueva. Leyes hechas a medida por y para los intereses personales de Sánchez y Puigdemont. Un insulto a los españoles. Sánchez ha creado unas leyes en las que cualquier convicto que le ayude a seguir volando en Falcon puede acceder a que desaparezcan sus antecedentes y delitos. Bienvenidos los malversadores, insurrectos, terroristas y gentuza de todo tipo, siempre y cuando mantengas a este gobierno de piratas.

Sánchez de forma oportunista lanzó a Felix Bolaños a explicarnos la maravilla de la amnistía. Dice que será un referente mundial. Era patético verlo convertido en un «meme» diciendo estupideces con cara de póker. Lo siguiente ya será el próximo referéndum en Cataluña. A mí ya me importa un comino, cuanto peor mejor. Yo solo sé que he estado en Barcelona y nadie hablaba de estos temas, también he escuchado por la calle hablar más español que nunca, quizá sea una forma de rebeldía ante el momento que les está tocando vivir. En realidad los independentistas puros y duros son solo un 27 por ciento, según las elecciones. Aquí no se trata de eso, se trata de la supervivencia de un chiflado y de unos fanáticos, fascistas de ultraderecha con muchos sesgos racistas. Esto último me produce mucha risa. ¿Racistas de qué? No hay gente más mezclada que los catalanes. Fenicios, judíos, norteafricanos... Si nos ponemos así, la comedia está servida. ¿Quién ha levantado Cataluña? Trabajadores andaluces, extremeños, personas de las provincias más desfavorecidas, muchas veces explotados por los industriales a los que los Borbones dieron la exclusiva de los telares a costa de Castilla y Valencia. Ahí empezó el gran desarrollo industrial. Ver, si es que lo vemos, llegar a Puidemont en loor de santidad es la decadencia absoluta. Con sus milongas y mentiras estos impresentables nos creen imbéciles y creo que tienen razón. Lo somos. De la corrupción de mascarillas qué les voy a decir. Que siempre que aparecen los socialistas corruptos todo se resume en trincar. Putas, coca, cenas y marisco a espuertas. Un ejemplo de cómo medrar a costa de nuestros impuestos. Son muy cutres hasta para divertirse.

El ministro Félix Bolaños Alberto R. Roldán La Razón

Esta semana se inaguró la Feria de Arte de Madrid ARCO, con la presencia de nuestros Reyes. Había muchísima gente. Coleccionistas de todo el mundo. Por allí se paseaban Borja Thyssen y su mujer Blanca Cuesta. Francesca Thyssen no quiere saber nada de esa rama familiar y tiene su propia colección. Volveré este sábado para ver tranquila toda la obra ahí expuesta, ya que el miércoles era una fiesta social de saludos y encuentros. Fui con Salustiano, el artista sevillano que organizó una gran polémica con su precioso cartel de Semana Santa. Esta semana ha sido de las más divertidas de Madrid. Para mí arrancó con una cena organizada por Daniel Huguet y Riky Mora, coleccionistas andorranos. La cena, deliciosa, fue en Zalacaín, restaurante mítico en Madrid.