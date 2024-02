Los sábados de Lomana: La noche de la moda en el Teatro Real

Hacía una noche deliciosa en Madrid, que parecía más abril que 14 de febrero. Se inauguraba con una gran fiesta, el comienzo de Madrid Fashion Week en el Teatro Real, ese lugar tan querido y familiar para mí, ya que nunca me pierdo sus estrenos de ópera. La revista «¡Hola!» organizaba, así que el éxito estaba asegurado. Últimamente estoy muy perezosa para salir y decidí que me resistía a enfundarme un bonito vestido de Valentino que había dejado preparado para llevar. Yo organizo todo antes, joyas, zapatos, bolso, incluso medias y lencería, así resulta mucho más rápido vestirse. Preparo hasta el perfume adecuado. Cuando estaba en pleno ataque de pereza me llamó mi querido Salustiano. El pintor que ha revolucionado a medio mundo con su cartel de la Semana Santa de Sevilla.

Acababa de llegar a Madrid para ir a la fiesta de la moda. Inmediatamente me sentí motivada, teníamos mucho de qué hablar y ganas de vernos, así que en un plis plas me maquillé, me vestí y esperé a que viniesen a recogerme. La llegada al Teatro Real fue muy bonita con nuestro amigo Jacob esperándonos en la puerta, recibiendo a los invitados. Su equipo con la revista «¡Hola!» organizando el photocall. Todo perfecto, posamos juntos, también yo sola, como pidieron los fotógrafos. Se unió una amiga italiana adorable, diseñadora de moda que vive en Formentera y se llama Bárbara. Nos hizo fotos y vídeos preciosos. Había un ambiente muy bonito, el mundo de la moda y muchísima gente joven. Nueva hornada de modistos jovencísimos llenos de ilusión y creatividad. Me hace muy feliz que me reconozcan y quieran hacerse una foto conmigo. ¿Hay algo más bonito que ser de todas las generaciones? ¡A este paso ya llevo un montón! En mi nueva vida desde que llegué a Madrid, huyendo de la melancolía y tristeza, he conocido a varias. «Baby boomers», Generación X, Millennials, Centennials, Generación Z y Generación Alfa... Con todos me entiendo de maravilla. Mi espíritu y mi mente es muy joven, creo que es la única forma de envejecer mucho mejor. Tolerancia y comprensión sin pensar que «cualquier tiempo pasado fue mejor». La noche fue larga y disfrutamos mucho. Yo que no suelo beber alcohol, me animé con unos cócteles buenísimos. Esta tarde iré a algunos desfiles, les contaré la próxima semana lo que me han parecido. Una gran iniciativa del diseñador Modesto Lomba fue presentar su desfile en la maravillosa Biblioteca del Ateneo de Madrid. Elegantísima su ropa, intemporal, con tejidos naturales preciosos. También acudió nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer. Está muy bien que apoye esta manifestación de arte y cultura que es la moda y la costura.

Carmen Lomana Gtres

Hablando de otro tema, que nadie me diga una palabra sobre la sororidad, hermandad, o como quieran llamarlo, entre mujeres porque saltaré negándolo. Esta semana he recibido ataques y mentiras de dos mujeres que me parece que ellas mismas se retratan con lo que dicen de otra mujer, que en este caso soy yo. Una de ellas, Paz Padilla que, al menos, me ha pedido mil disculpas escudándose en que es humor... ¡Ojalá fuese un humor inteligente! Por mi parte, olvidado. La otra no, la otra es maldad, con razón algunos la llaman Lucifer.

Y su impresentable novio también entra en acción. Se trata de hacer caja a costa de otros. Feo, muy feo...