Sotogrande: un notable alto en ocio, con algún resbalón

Buenas noticias para Sotogrande que está apunto de cerrar la temporada de verano con la confirmación de que en el veterano RC Sotogrande se celebrará el Estrella Damm Andalucía Masters 2023, del 19 al 22 de octubre. En un verano marcado por el ocio alrededor de los deportes de élite, aunque el viento solo permitiera una jornada de competición de la XXIV Copa Sotogrande, que solo pudo disputar con normalidad las tres jornadas de competición, que transcurrieron del 11 al 13 de agosto.

El polo, sin embargo, sí ha seguido su ritmo con éxito. Park Place y Saint Mesme han dominado las copas de Plata y Bronce de Alto Hándicap. La Copa de Oro Electrolit ha sido para el equipo de Brunei que se enfrentó al MB Polo Club, con la realeza de Oriente Medio jugando en sus fijas más los mejores jugadores argentinos y uruguayos del momento. Competiciones vibrantes que no han sido acompañadas por una organización no tan impecable, a cargo de Minuto Site, como se merece el evento de talla internacional. Muchos echan de menos el ambiente que se había creado alrededor del polo que ayudaba a crear afición entre los neófitos, cuando antaño todo se organizaba en Santa María Polo Club. Todo sin desmerecer los conciertos que se han celebrado en las canchas, en los que hemos podido ver a Raúle, Ana Mena o a Omar Montes y que siguen con su plato fuerte el 15 de septiembre, con la actuación de Manuel Carrasco. Imposible competir con Starlite Occidente, pero ofreciendo un ambiente relajado y sin estridencias.

En cuanto al ocio, está el clásico rosario de locales de la Marina de Sotogrande, entre los que destaca el Ké y el Trocadero, que ahora ha inaugurado en Tarifa y en Casa de Botes, en Málaga capital, repitiendo de la mano de Dionisio Hernandez-Gil, una fórmula que enamora, tanto a la jet madrileña como a la realeza saudita, devota de su cocina. A esto se suma, la apuesta que hace So / Sotogrande, con su hotel cortijo de cinco estrellas gran lujo. El de Santa María de la Higuera era uno de los seis cortijos originales que había en la zona de Sotogrande (Cádiz) cuando en los años sesenta del siglo pasado, el millonario y filántropo Joseph Rafael McMicking comenzó la construcción de este pequeño paraíso. Destaca el chiringuito Marxa con sus brasas donde se cocina de carne argentina a pescados y mariscos y que compite con solvencia en el arte de asar, y perfumar sus carnes con leña, con Cancha II, el elogiado restaurante de Paola Zóbel, de la saga de los Ayala, que también merece una parada. Ojo, a sus cócteles de autor, no hay nada igual en la zona gracias a Ana, formada en el Basque Culinary Center. También, Cortijo Santa María 1962 ofreció este 27 de agosto un menú del chef Olivier Limousin. En esta acertada línea, La Reserva Club, el 23 de septiembre hará una apuesta por la cocina asiática y el 14 de octubre, por la italiana. Sin tanto boato y no menos calidad está El Trasmallo, de Torreguadiaro: ante sus frituras todos se quitan el sombrero. Los chiringuitos a pie de playa Chambao y Bahía Limón completan una oferta VIP al alcance de todos. Echamos de menos el Eulogia con su barca de espetos y esperamos su reapertura.