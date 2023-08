Ay, votamos con las neuronas derretidas

Ya no se dice OVNI, sino FANI (Fenómenos Aéreos Inexplicables) Dos pilotos y ex oficiales de Inteligencia de EE UU, Grusch y Graves, declararon ante el congreso norteamericano que su gobierno oculta naves extraterrestres y restos bilógicos no humanos. Graves declara ahora que «nuestro cielo está lleno de FANIS, los avistamientos son rutinarios». Yo creo en los OVNIS o FANIS, cómo no, pero me extraña que estando nuestro cielo llenito de alienígenas observando lo que hacemos aquí abajo, aún no hayamos escuchado sus ruidosas carcajadas. Otro descubrimiento: ahora revelan que las neuronas se derriten como la mantequilla cuando hace mucho calor.

José Ángel Morales, neurobiólogo de la Universidad Complutense de Madrid, dice: «Las neuronas Purkinje son especialmente sensibles al calor. Se fríen por las altas temperaturas. Cuando hace mucho calor sus proteínas se deshacen». Y aquí tenemos un ejemplo de la ciencia aplicada a la política sanchista: todo esto ya lo sabía nuestro Amado Líder Neurobiólogo, especialista en neuronas Purkinje reconocido internacionalmente, cuando con gran tino eligió la fecha del 23-J para las elecciones. Él ya estaba al corriente del caso de las neuronas fritas y sus lógicas, y de que el hipotálamo, región que controla la temperatura cerebral, se distrae con el calor. Ahí está la clave de su hipotético éxito: votamos con las neuronas casi derretidas. Qué listo el Neurobiólogo del Caos. No me extrañaría nada que también consiga los votos de los alienígenas que nos visitan en cuanto aprendan catalán y vascuence. Porque Él es un FANI con F de Falcon.