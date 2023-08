Pedro Sánchez pide al Rey que le proponga como candidato a la investidura

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ve en condiciones de presentarse al proceso de investidura y así se lo ha comunicado formalmente al Rey Felipe VI en su ronda de consultas de este martes. De esta manera, el Rey se encuentra ante el dilema de dirimir entre qué candidato proponer a asumir el reto de presentarse a la investidura, después de que el PP haya confirmado que Feijóo pedirá al Monarca que le proponga. A día de hoy, Feijóo cuenta con 172 escaños tras atar el apoyo de Vox, mientras que Sánchez solo cuenta con los 121 escaños de su partido y los 31 de Sumar.

En rueda de prensa desde Moncloa tras su entrevista, el también líder del PSOE asegura que su partido “cree” estar en “condiciones” de “aunar el respaldo exigido”. Se basa en la mayoría que obtuvo el PSOE para alzarse con el poder de la Mesa del Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno ha rehuido en ahondar sobre los detalles de las negociaciones con el bloque de la izquierda. “Hablar sobre el proceso de negociación que yo abra es prematuro porque tenemos que esperar” a la decisión del Rey, ha asegurado, confiando en reeditar la mayoría que recabó el PSOE en la Mesa del Congreso.

A día de hoy, el PSOE solo cuenta con sus 121 escaños y los 31 de Sumar. 152 escaños seguros. Los seis diputados de Bildu han mostrado su disposición a apoyar al candidato Sánchez. Esta misma mañana, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha desvelado en una entrevista en Al Rojo Vivo que el PSOE ya se ha puesto en contacto con su partido para negociar la investidura. Por su parte, ERC y Junts, imprescindibles para que Sánchez se mantenga en La Moncloa, ya avisaron de que para el proceso de investidura la negociación empezaba desde cero. La amnistía y el referéndum de autodeterminación son las líneas rojas de los partidos independentistas. Sobre este punto, el presidente del Gobierno ha avisado de que “el diálogo es el método” y la Constitución “es el marco”. Sánchez ha defendido que Cataluña “está mucho mejor” y ha prometido “continuar esta senda de trabajar por la convivencia”. En cuanto al debate sobre la amnistía, el presidente ha preferido orillar el asunto que complica la negociación con los independentistas. "No me corresponde a mi decir que es constitucional o no, sino al Tribunal Constitucional". Eso sí, ha dejado claro que para la negociación Junts es "legítimo" al igual que otras fuerzas. "Junts tiene representación de siete escaños, nosotros no rechazamos ni negamos la legitimidad, a diferencia de lo que hacen otras fuerzas, ya sea el PP o Vox", ha defendido.

Sánchez ha defendido su ofrecimiento al Rey presentándose como único líder con posibilidades de superar la investidura. “Las elecciones han dejado claro que solo hay una mayoría clara posible. No hay otra alternativa”, ha clarificado.

En su comparecencia desde Moncloa, el presidente del Gobierno ha desechado la posibilidad de que Feijóo pueda resultar investido presidente. “No han tenido ni los votos ni los escaños”, ha asegurado. “Fracasaron en las urnas. Sus esfuerzos para optar a la investidura son legítimos, pero se revelan baldíos”. "Está en su derecho", ha asegurado, "si se quiere dar de bruces otra vez", ha dicho el líder del Ejecutivo. Fuentes socialistas ya se pronunciaron ayer en este sentido, dando paso a Feijóo a que se presentara primero a la investidura. De suceder así, y si la investidura del PP no prospera, se activaría el reloj electoral, y Sánchez contaría con dos meses para reunir los apoyos necesarios antes de que se disuelvan automáticamente las Cortes Generales. En el PSOE se opta por esta opción, la de negociar lentamente con los partidos independentistas y presionarlos a la vez para amarrar su "sí" sin ceder a sus líneas rojas, ante contar solo con esa posibilidad o sino, enfrentarse a las urnas.

A falta de la reunión del presidente del PP con el Rey, la decisión queda en sus manos. El PP ha confirmado que Feijóo también pedirá al Rey que le proponga como candidato para presentarse a la investidura. Sánchez "respetará" y "respaldará" el mandato que encargue Felipe VI. "Por aritmética parlamentaria, parece que puede articularse una mayoría parlamentaria en torno al PSOE", ha asegurado.