Rihanna y A$AP Rocky se reúnen con el presidente francés Emmanuel Macron durante la Semana de la Moda de París

Rihanna y A$AP Rocky , no solo deslumbraron en la Semana de la Moda de París con sus estilos impecables, sino que también asistieron a una reunión especial con el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.

Rihanna, la diva de "Kiss It Better", lució un atuendo chic compuesto por un pequeño vestido negro y una chaqueta de cuero de gran tamaño que resaltaba su estilo único. Completando su look con accesorios dorados y un bolso de mano negro, la cantante de 35 años mostró su elegancia característica.

Por su parte, A$AP Rocky, el rapero de "F–kin' Problems", optó por un conjunto igualmente elegante con una camisa, suéter adornado con escote de diamantes y pantalones negros. La pareja, conocida por su estilo vanguardista, no dejó de impresionar con su presencia en el encuentro presidencial.

Aunque el propósito de la reunión no fue revelado, no es la primera vez que Rihanna se encuentra con Macron. En el pasado, la fundadora de Fenty Skin se reunió con el presidente francés para discutir temas importantes, como la financiación internacional de la educación.

La visita de la pareja de celebridades a París también coincidió con su participación en la Semana de la Moda, donde Rihanna compartió momentos destacados, como su encuentro con Natalie Portman en el desfile de Christian Dior. La conexión entre la multimillonaria cantante y la ganadora del Oscar se hizo evidente durante el evento de alta costura.