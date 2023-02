Sabemos cuál es el próximo proyecto de William Levy

"Café con aroma de mujer" ha supuesto un antes y un despúes en el reconocimiento internacional del actor William Levy. A sus 42 años, el galán podría repetir ese éxito con su nuevo proyecto profesional, "Hasta encontrarte", su primera telenovela tras "Café con aroma de mujer" y en la que se narra la búsqueda desesperada de una madre por encontrar y recuperar a su hijo.

En la nueva telenovela,

[[EXTERNAL:Instagram" rel="" target="_blank">p/CeTOR9yOZLC/|||images/play_instagram.jpg

William asístía a la presentación de este nuevo proyecto solo y muy elegante, con un blazer azul marino, combinado con una camisa rosa pastel y unos pantalones de color blanco.

"Hasta encontrarte" cuenta la historia de Nuria (Samadhi Zendejas), una mujer sin recursos que busca recuperar a su hijo después de que le aseguraran que había muerto por causas naturales poco después de nacer. Sin embargo, el bebé no falleció sino que fue dado en adopción. Nuria tuvo un romance con Braulio (William Levy) del que se quedó embarazada. No sabía que el hombre del que se había enamorado era el dueño de la empresa en la que trabajaba. TRas separarse, el empresario intenta salvar su matrimonio adoptando un niño junto a Amelia (Kimberly Dos Santos), su esposa, que no puede tener hijos.