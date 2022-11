William Levy se sincera sobre lo que piensa de las mujeres españolas

Confirmando que está atravesando la mejor etapa de su vida a nivel profesional tras ‘Café con aroma de mujer’, William Levy acaba de ser reconocido como uno de los ‘Hombres del Año’ por la revista GQ. Un premio muy especial que el actor recogió personalmente, desatando la locura -y provocando más de un ‘microinfarto’- con su atractivo a su llegada al Hotel Palace de Madrid.

Con un elegante smoking, su irresistible sonrisa y cuatro miembros de seguridad manteniendo a raya a sus seguidores, el cubano, de 42 años, confiesa que “todavía no se cree” las pasiones que despierta a su paso. “Estoy agradecido con toda la gente en España, el cariño que me han dado, el recibimiento que me han brindado. Yo no hago nada del otro mundo, soy una persona normal, con valores familiares”, asegura con una cercanía y una humildad difíciles de mantener después del impresionante éxito de la telenovela que protagoniza.

William Levy FOTO: A. Pérez Meca Europa Press

Y es que como reconoce, “no me esperaba que fuera a pasar lo que ha pasado con ‘Café’. Lo hicimos con mucho amor durante la pandemia en Colombia. Fue un proyecto que estuvo lleno de gente talentosa y creo que el hecho de haber sacrificado todo el mundo en conjunto es lo que ha hecho que haya tenido el éxito que ha tenido”.

Sin aclarar qué hay de cierto en que su corazón vuelve a estar ocupado tras su separación de la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, William sí ha revelado qué le parecen las mujeres españolas: “Mucha personalidad, muy guapas, muy alegres, viven la vida”.