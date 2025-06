Susana Molina revela cuáles fueron los dos grandes errores de su boda: "No tenía que haber sido tan cabezona"

Susana Molina y Guille Valle dieron el "sí, quiero" el pasado 13 de junio en Madrid. La influencer y el veterinario protagonizaron uno de los eventos más importantes de la temporada de la crónica social. Numerosos rostros conocidos acompañaron a la pareja en el día más importante de sus vidas como Anabel Pantoja o Dulceida.

Feliz por sus decisiones

Seis después de su enlace matrimonial, la murciana se ha sincerado con todos sus seguidores en su perfil de Instagram sobre los aciertos y errores que cometió en el día de su boda, revelando las decisiones de las que ahora se arrepiente.

Para Susana, la finca y el catering fue el "gran acierto" de su enlace. "Son las dos cosas más caras cuando preparas una boda. Todo vale un pastizal, así que intenta buscar bien y que sea un sitio en el que te asegures que la comida va a estar buena", ha explicado la influencer. El menú fue a cargo de Lhardy y ha querido dejar claro que no fue una "colaboración".

Otro de los aspectos que más le gustó de su boda fue la postboda, todo un acierto para Susana. "Alquilé una casa cerca de la finca donde se celebraba la boda porque mucha gente se quedaba en hoteles. Era un sábado, tenía piscina y hacía buen tiempo. Cogimos un catering que estaba increíble. Un acierto increíble fue que pusimos una barrita de carajillos y a la gente le encantó", ha revelado la influencer.

Otro de los aciertos de su boda fueron los detalles y su elección de zapatos de tacón ancho, con los que pudo bailar sin molestias. "En vez de regalos, calculé el dinero que se destina a esos detalles de la mesa y lo doné a una asociación. Cogí una impresora e hice 200 polaroid de perritos y una carta en la que lo explicaba. Esto es un acierto porque le da un punto más personal la boda. También elegí el listado de canciones y la banda fue muy divertida también", ha relatado.

Dos errores importantes

Una vez pasada la boda, Susana Molina también ha reflexionado sobre los aspectos de los que ahora se arrepiente y de los errores de su enlace. El primero fue no pensar que se casaba un viernes por la tarde, un día con mucho tráfico en Madrid. "Los autobuses se encontraron con tres accidentes más el tráfico de por sí, y fuimos con bastante retraso. No sé si eso tuvo algo que ver, pero el cóctel se me pasó muy rápido, demasiado", ha confesado la murciana.

El otro gran error fueron las fotografías de su boda. "Yo quería hacerme fotos más artística y yo no quería estar todo el rato haciéndome fotos. No tengo tantas fotos posadas con familia, típicas fotos de boda. Tengo fotos desprevenidas, pero no tengo posados. Yo no quería estar haciéndome fotos. Pero sí que es verdad que para el recuerdo no tenía que haber sido tan cabezona", ha revelado Susana.