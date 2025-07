Lourdes Montes descubre las maravillas de Egipto tres meses después de dar a luz

Lourdes Montes siempre había fantaseado con visitar las pirámides de Egipto, pero el viaje se le resistía y la vida le proponía otros planes. Pero al fin ha cumplido uno de sus sueños y la diseñadora no ha resultado defraudada al admirar las maravillas que ofrece El Cairo. Al igual que planea Isa Pantoja hacer tan solo tres semanas después de dar a luz, que ha comprado los billetes para viajar a Marruecos, la mujer de Fran Rivera ha completado el tour tres meses después de nacer su hijo Nicolás.

Ha sido un viaje familia “maravilloso”, como comparte ella misma con sus seguidores de Instagram, a través de un carrusel cargado de momentos inolvidables de su periplo egipcio. Un álbum en el que Lourdes Montes y Fran Rivera, acompañados por sus hijos, todos encantados con el tour que les propuso un guía: “Era un país que teníamos muchísimas ganas de conocer y me hacía ilusión hacerlo con los niños. Carmen va a cumplir 10 años y Curro tiene 6, era un momento bueno para ir. Los niños han disfrutado, han aprendido… ¡Un 10!”, compartía en sus stories de Instagram, donde ha compartido además muchas fotografías del viaje.

Fran Rivera y Lourdes Montes en Egipto Instagram

Fran Rivera y Lourdes Montes descubren Egipto

Una vez que ha finalizado el viaje y han regresado a Sevilla, Lourdes Montes ha querido compartir qué andaba haciendo estos días con sus seguidores de Instagram. Han estado seis días inmersos en un viaje del que ahora ofrecen todos los detalles. Incluso el itinerario que han seguido día a día con todas las paradas. Pero lo que más ha llamado la atención de los seguidores han sido las tiernas fotos familiares o aquellas más románticas del matrimonio. La pareja ha podido estrechar lazos y despejarse de la rutina conociendo una cultura distinta, en un entorno cargado de historia.

Un plan que han podido disfrutar también con sus hijos, que no solo han visitado pirámides, sino que incluso han navegado a bordo de un crucero, han jugado en el agua y, por supuesto, han cumplido el tradicional paseo por el desierto a lomos de un camello o dromedario. Se lo han pasado bomba, como así ha mostrado a través de muchas fotografías Lourdes Montes, que se ha tomado su tiempo para cuidar con mimo cada una de ellas.

“Me ha encantado. Es completamente diferente a cualquier otro país que he conocido. Ha superado mis expectativas”, decía feliz de haber completado su tour por Egipto, tras muchos años rondándole por la cabeza la idea. “El primer día, cuando llegamos al templo de Karnak, lo más impactante fue la luz… distinta a cualquier otra que hubiéramos visto. Gracias a nuestro guía, Hagmed, los niños no perdieron la atención ni un segundo. Era como si nos contara un cuento. No hay mejor forma de aprender”, se alegraba de contar con alguien que le pudiese ayudar a entender la importancia de cada lugar que visita, haciéndolo divertido también para los más pequeños.