Tamara Falcó descarta seguir contando su vida en Netflix

Decisión irrevocable: Tamara Falcó ha comunicado a Netflix que no rodará la segunda parte de “La Marquesa”, el documental autobiográfico en el que cuenta su vida.

Estaba previsto iniciar los trabajos de esa entrega en septiembre, pero la condición era que la hija de Isabel Preysler desvelara todo lo relacionado con sus idas y venidas con Iñigo Onieva y el triste episodio de la ruptura de su progenitora, Isabel Preysler, con Mario Vargas Llosa.

Pero Tamara, según afirman fuentes cercanas, ha dado marcha atrás para no remover rencillas. Una de estas fuentas asegura que “podría haber sido la propia Isabel la que le ha recomendado a su hija que no entre en más detalles en televisión, que no interesa airear los trapos sucios familiares en público”.

Pero, irónicamente, fue la propia “reina de corazones” la que ha echado más leña al fuego al enviar a un medio de comunicación la carta que le mandó Patricia Llosa cuando se enteró de su relación con su marido, advirtiéndole que sería una más en la larga lista de conquistas del escritor. Se equivocó, pero el tiempo le está dando la razón.

Una actitud que ha molestado muchísimo tanto a la propia Patricia como al Nobel. No entiende a que viene ahora revelar el contenido de la misiva.

Y menos cuando todo apunta a que Mario podría tener en mente reconciliarse con la madre de sus hijos. Están siendo estos los que actúan como “celestinos” para conseguirlo. Nunca vieron con buenos ojos la,relación de su progenitor con la socialité, y es evidente que se alegran de la ruptura.