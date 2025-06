Todo sobre Patricia Conde: de los amores de su vida a sus polémicas en televisión

Se trata de uno de los rostros más famosos de Valladolid, y 2025 está siendo un año bastante fructífero en su carrera. A pesar de encontrar un cálido pero efímero refugio en 'José Mota no news', Patricia Conde cuenta con varios proyectos a lo largo de los próximos meses. Entre sus intenciones de publicar una novela y su vuelta al teatro, hay una novedad que marcará su forma de trabajar a medio plazo: 'El Desafío'.

El programa de Antena 3 volverá el próximo invierno cargado de novedades, y es que su sexta edición traerá consigo un grupo de participantes de lo más selecto. Conde compartirá concurso con perfiles como la 'influencer' Jessica Goicoechea, el cantautor Willy Bárcenas o el diseñador de moda Eduardo Navarrete.

Esta noche, la presentadora visitará 'El Hormiguero' para analizar la etapa de su vida en la que se encuentra, además de poder ofrecer algún adelante acerca de lo que la audiencia podrá ver de ella en 'El Desafío'. Mientras tanto, hemos querido hacer un pequeño repaso de su vida más personal y del que fue su último paso por un concurso en televisión.

Su hijo, pilar fundamental en su vida

La vallisoletana se convirtió en madre en el año 2013, al dar a luz a su hijo Lucas, fruto de la relación que mantenía por aquel entonces con el empresario mallorquín Carlos Seguí. "Nos reímos mucho, somos muy parecidos y es mi prioridad", relataba la presentadora en una entrevista concedida recientemente a la revista Elle.

Se sabe que Conde mantiene un perfil bajo en cuanto a exposición de su hijo en redes se refiere. Ha querido proteger su privacidad ahora que es menor de edad, pero ha revelado detalles acerca de él en pequeñas dosis a través de entrevistas. Enlazadas con las declaraciones anteriormente mencionadas, Patricia mencionó que su hijo "había heredado su sentido del humor".

Los hombres que han ocupado su corazón

El primer noviazgo que la presentadora mantuvo de forma pública fue con el otrora campeón de tenis Carlos Moyá. Ambos empezaron a salir en el año 2000, justo después de que Moyá alcanzase el primer puesto en el ranking de la ATP, pero terminaron cortando en 2003.

Patricia Conde y Carlos Seguí Gtresonline

Tras el matrimonio con Carlos Seguí en 2014, se sabe que Conde mantuvo un breve idilio con el actor y humorista Ernesto Sevilla. Desde entonces no se sabe mucho más sobre esa faceta de su vida, pero sí que se sabe que inspiró hace un par de décadas la música de uno de los cantantes más conocidos de nuestro país: Dani Martín. "Quiero agradecer a Patricia por haberme regalado el equilibrio y la realidad, eres lo más bonito de mi vida, eres 'Gigante' y 'La suerte de mi vida'", escribía el ex vocalista de El Canto del Loco en una dedicatoria de su álbum 'Personas'.

Un mal rato entre fogones

En el año 2022, Patricia Conde se convertía en participante de pleno derecho de 'MasterChef Celebrity'. Aunque la experiencia en el talent culinario de RTVE prometía, la presentadora se convertía en noticia al realizar de forma pública unas acusaciones impactantes acerca del programa.

Patricia Conde y Jordi Cruz en 'MasterChef Celebrity' RTVE

Tras declarar que el programa creaba situaciones de tensión para presionar a los participantes como cambiar elementos de sitio, apagar hornos o permitir el uso de drogas por parte de algunos participantes, Patricia solo pudo señalar que se había llevado grandes amistades del programa. "La verdad es que no sabía donde me metía porque aunque está mal que lo diga porque me dedico a ello, tele veo poca. Me gusta mucho ir al teatro, leer y escribir y no tengo tiempo para todo", comentó en una entrevista para El televisero.