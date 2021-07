Rocío Carrasco EVITARÁ a su hija Ro en los pasillos de Telecinco

Gente

Ni a su hija Rocío Flores ni a la actual esposa de su ex marido, Olga Moreno. Rocío Carrasco no quiere coincidir con ellas en los pasillos de Telecinco, pero es un objetivo difícil, por lo menos, con su hija, porque Ro colabora con el programa matinal de Ana Rosa Quintana, y la hija de “la más grande” lo hará a partir del próximo miércoles en “Sálvame”. No sería extraño que las dos se encontraran frente a frente en las instalaciones de Mediaset.

¿Se saludarán, iniciarán la reconciliación que muchos esperan, se evitarán? El morbo está servido. Madre e hija no hablan desde hace años, y las acusaciones de la primera contra la segunda durante su docudrama, “Rocío. Contar la verdad para seguir viva”, han crispado aún más si cabe sus desafueros.

Rocío Flores como colaboradora en 'El programa de Ana Rosa'

Mamá Rocío, de momento, tan solo ha dejado muy claro que “es mejor no encontrarme con Olga Moreno en los pasillos”. No la quiere ver ni en pintura.

Lo de su hija es otra historia. No cierra las puertas al reencuentro, pero confiesa que no está preparada para la reconciliación. A la vista de las circunstancias, falta mucho para que esta se produzca. Hoy por hoy, les separa un muro indestructible.