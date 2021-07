Exclusiva: Desvelamos el acuerdo entre Mila Ximénez y Makoke para sellar la paz

Egos Televisión

La cruzada de Mila Ximénez contra Makoke comenzó cuando la malagueña aún estaba casada con Matamoros y continuó hasta meses antes de su muerte. La colaboradora de Sálvame recordaba, siempre que podía, su victoria judicial contra la malagueña y la deuda que, por ese motivo, tenía aún pendiente con ella: más de 6.000 euros. Una deuda que no se ha abonado aún y que sus respectivos abogados negociaban cancelar a cambio de desistir de las actuaciones civiles que había emprendido la modelo malagueña. Aunque nadie lo sabía, Mila y Makoke, estaban a punto de firmar la paz cuando le sobrevino la muerte a la colaboradora. ¿Qué ocurrirá ahora con las causas pendientes entre ellas?.

Recordemos que Makoke Matamoros interpuso una demanda contra ella en la que le reclamaba 30.000 euros como indemnización por intromisión en su derecho al honor y a la intimidad por las declaraciones que hizo en una revista. El juicio, que se celebró en 2018 en el juzgado de Pozuelo de Alarcón, no tuvo un resultado positivo para la agraviada y tampoco su recurso ante la Audiencia Provincial. Makoke no sólo no ganó sino que fue condenada en costas, contrayendo una deuda con la fallecida que superaba los 6.000 euros. Una deuda que, a día de hoy, no ha sido satisfecha y que podría reclamar la heredera de Mila Ximénez.

Pero Makoke aún tenía una baza para resarcirse de esta derrota judicial: otra demanda, de mayor cuantía, por los ataques recibidos en Sálvame por parte de Mila Ximénez que acabó con la amistad de Kiko Matamoros con su compañera de plató. A pesar de ello, y tras la derrota judicial anterior, los abogados de ambas comenzaron a negociar con el objetivo de poner fin a la guerra judicial a cambio de la cancelación de la deuda. Prueba de la firme voluntad de llegar a un acuerdo, la comparecencia de Mila en el Juzgado de Instrucción, prevista cuando ya se le había diagnosticado el cáncer, fue aplazada “sine die”. Su muerte, el pasado de junio, no pone fin al proceso que continúa adelante al igual que la demanda de Claudia Rodríguez, actual mujer de Manolo Santana, contra Mila Ximénez. Se da la circunstancia que ambas mujeres, Claudia y Makoke, cuentan con la defensa de Marcos García-Montes, quién guarda silencio, amparado en el secreto profesional, sobre el futuro de estos casos.

Makoke sobre sus causas pendientes con Mila: “Quiero la paz”.

Por ese motivo, hablamos con Makoke que nos atiende amablemente aunque reconoce que no sabe qué ocurrirá con el caso. La ex de Kiko Matamoros confía llegar a un acuerdo entre los abogados en la línea de lo que se había iniciado en vida de Ximénez de Cisneros. “No tengo ni idea sobre qué ocurrirá ahora-comienza explicando Makoke. Según me dice mi abogado, Marcos García Montes, cómo aún estaba pendiente el otro juicio, el gordo, por todo lo que dijo en televisión, estábamos en conversaciones para desistir de las reclamaciones, cancelar las costas y quedarnos en paz. Pero no te puedo decir cómo iban las cosas, espero que fueran para adelante pero, la verdad, en los últimos meses no he hablado con Marcos de ese tema. No me he interesado porque como teníamos una citación para el juicio y, como ella estaba ya con cáncer, le dije a Marcos que lo dejáramos pasar porque me daba cosa llevarla a juicio estando enferma. Eso es lo último que sé. Es un tema civil que puede seguir adelante aún pero la idea era llegar a un acuerdo.” De este modo, Makoke nos confirma su deseo de alcanzar un acuerdo con el abogado de Mila, o en su defecto, con su heredera, para poner fin al proceso civil que está en curso a cambio de la cancelación de la deuda.