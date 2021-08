Anabel Pantoja revela su secreto sobre Jesulín de Ubrique con una indirecta a Belén Esteban

Gente

Pasado

‘Sálvame’ es una caja de sorpresas. En la tarde del martes 10 de agosto, el magacín vespertino de Telecinco ha comenzado emulando el concurso ‘Alta tensión’, recién llegado a la parrilla televisiva de Christian Gálvez. Los colaboradores se han jugado unos cuantos cientos de euros en una prueba que consistía en adivinar qué rostros conocidos se escondían tras las canciones que estaban escuchando. Anabel Pantoja ha sido una de las que ha participado y, de paso, ha sacado a relucir un episodio de su pasado sobre Jesulín de Ubrique que ha dejado de piedra a más de uno.

Una de las canciones que Anabel Pantoja tenía que adivinar era del torero, de su época como cantante, y la sobrina de la tonadillera ha confesado que cuando era pequeña le gustaban mucho sus temas. Tanto es así que incluso su madre le compró uno de los discos del dueño de Ambiciones, con la esperanza de que algún día se lo pudiera firmar. Ni siquiera Christian Gálvez ha podido disimular su sorpresa ante la inesperada revelación de la tertuliana de ‘Sálvame’, que resulta especialmente chocante teniendo en cuenta la fuerte amistad que la une hoy en día a Belén Esteban, la ex del diestro.

Jesulín de Ubrique en uno de sus conciertos

Eso sí, Anabel Pantoja ha querido dejar claro que “hoy no me lo compraría ni querría que me lo firmara”, señalando así que ha perdido toda admiración musical hacia Jesulín de Ubrique, en parte por la mediática guerra que este ha mantenido -y mantiene- con su amiga del alma.