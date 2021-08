‘Anabel al desnudo’: Telecinco prepara la serie documental de Anabel Pantoja

Gente

Estreno

Telecinco ha descubierto en las series documentales su gallina de los huevos de oro, y tras el éxito cosechado por el de Rocío Carrasco, parece que van a seguir explotando esta mina con Anabel Pantoja como protagonista. Así lo ha confirmado Kiko Hernández en ‘Sálvame’, que venía anunciado este “bombazo del que hablará todo el mundo” desde principios de esta semana.

Por lo visto, un equipo de documentación de ‘Sálvame’ ha seguido durante semanas a Anabel Pantoja para recopilar información y datos sobre la sobrinísima hasta ahora desconocidos. “Se va a hablar mucho del gen Pantoja. Es como en la película ‘Eva al desnudo’, en la que la actriz secundaria se come a la protagonista”, ha advertido Kiko Hernández, dejando caer que el eje principal del reportaje será el relevo que la tertuliana parece haber tomado a su tía en lo que a fama y popularidad se refiere.

Anabel Pantoja en 'Sálvame'

“Yo creo que va a tratar del ascenso meteórico que Anabel ha experimentado en los medios”, ha añadido María Patiño. Por lo visto, el proyecto se ha llevado en sumo secreto, hasta el punto de que han engañado a Anabel Pantoja para grabar las imágenes de la cabecera. “Hoy me han dicho que era para la vuelta de ‘Sálvame’ en septiembre, me lo he creído”, ha dicho sobre el rodaje.

La serie documental, que se llamará “Anabel al desnudo”, es una producción de La fábrica de la tele y verá la luz “muy pronto”, ha asegurado Kiko Hernández en ‘Sálvame’. Por lo visto, el contenido será de lo más explosivo y pude revolucionar Cantora todavía más. Menuda se les viene encima...