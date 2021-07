Aluvión de críticas a Anabel Pantoja, Jedet y Nagore por este polémico vídeo en Ibiza

Gente

"Irresponsables"

Hace tiempo que Anabel Pantoja dejó de ser solamente ‘la sobrina de’. Gracias a su trabajo en ‘Sálvame’, la sevillana ha creado una identidad propia de cara a los medios de comunicación y su popularidad va mucho más allá de su apellido. Además, se ha convertido en toda una influencer, con más de un millón y medio de seguidores en su cuenta de Instagram, posicionándose como el miembro de su clan con más fans en estas plataformas. La exsuperviviente es toda una celebridad en Internet y, como tal, recientemente se ha reunido en Ibiza con otros rostros destacados de las redes sociales, tales como Jedet, Nagore, Susana Bicho o Alerz Domenech, el hermano de Dulceida.

Juntos lo pasaron en grande en la isla balear y compartieron sus mejores momentos, como no, a través de la sección de historias de sus respectivas cuentas de Instagram. Después de entrenar, Anabel Pantoja y Jedet comieron en un restaurante, donde la última aprovechó también para hacerse un cambio de look y trenzarse el pelo. Durante la tarde tomaron unas cuantas copas, según se aprecia en sus redes sociales, y con la noche llegó la fiesta. La colaboradora de ‘Sálvame’ y la actriz de ‘Veneno’ se juntaron en una casa con otras nueve personas, en un momento en que la incidencia acumulada de casos de coronavirus en el archipiélago se encuentra en 751,48 por cada 100.000 habitantes, la más alta registrada desde que comenzó la pandemia.

Anabel Pantoja ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram en el que aparece bailando con Jedet, Nagore y las otras ocho personas, todos ellos sin mascarilla y sin mantener la distancia de seguridad en una casa aparentemente cerrada. Las imágenes han generado mucho revuelo y le han costado las críticas de muchos usuarios, que acusan a las influencers y al resto de invitados de “irresponsables”.

“Me parece una irresponsabilidad, y más siendo un personaje público, esto que has hecho con la situación sanitaria que hay. Me parece una falta de respeto para los sanitarios que se juegan las vidas todos los días”, ha señalado una de las usuarias en un comentario del vídeo, mientras otra apuntaba: “¿Y el máximo aforo para quién? ¿Solo para dos o tres que nos cuidamos? ¿Y las mascarillas? Menos en la boca y la nariz, a saber... Madre mía, ni la gente que es famosa, que es la que más ejemplo tiene que dar... Después dicen que suben los contagios, no me extraña nada con esta gente haciéndose los interesantes”.