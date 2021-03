La polémica pregunta de Fran Rivera a Luis Moya: “¿Las mujeres conducen igual de bien que los hombres?”

Fran Rivera, colaborador del programa de Antena 3 “Espejo Público”, hizo una entrevista a Luis Moya, mítico copiloto de Carlos Sainz, en el que repasa su carrera. En un momento de la entrevista le hace una pregunta polémica: “¿Las mujeres conducen igual de bien que los hombres?”. Y Moya responde: “Yo creo que las mujeres conducen igual que los hombres. Cometen los mismos errores que cometemos nosotros. A mí, por ejemplo, me gusta que conduzca mi mujer”. Susanna Griso, la presentadora del programa, le dijo al ex torero: “La pregunta sobraba”. Y éste se defendió diciendo que había que romper con esa falsa creencia.

El campeón del mundo de rallys también dio algún consejo en caso de estar a punto de tener un accidente: “Sólo un 5 por ciento ha frenado bien. La gente tiene miedo a frenar y oigo conversaciones por ahí en las que dicen: ‘En caso de emergencia, no toques el freno’. En asfalto seco, en asfalto mojado o en nieve o hielo se frena siempre al máximo. Se frena y se mira. En una situación de emergencia freno todo lo que puedo y miro la escapatoria, no el problema porque si no me lo trago”.

“Se me daban bien el inglés y las matemáticas”, dice sobre su vida. “Lo que fuese de meter el codo, no. Yo quería ser médico, como mi padre, que era un referente en todo, una persona muy querida en La Coruña. Dejé la carrera de medicina, pero tuve la suerte de que me gustaban mucho las carreras de coche y un amigo mío, José Mariñas, me pidió un día correr un rally con él, ya de copiloto. Nunca pensé en ser piloto porque pensé que de copiloto se me podía dar bien y de piloto no hubiera llegado a una décima parte de donde llegué”, añadió.

Moya se refirió también al famoso incidente de Carlos Sainz con la oveja: “En Nueva Zelanda había 44 millones de ovejas, porque lo pregunté. Yo no había visto ninguna suelta. Y ese día estaba una suelta después de un cambio de rasante en el que íbamos a 160″.