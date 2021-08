Fran Rivera y Rosa Villacastín contra Isabel Pantoja en “Lazos de sangre”: “Solo trae desgracias”

La periodista Rosa Villacastín y el torero y colaborador televisivo Fran Rivera, que repite, fueron los invitados a la tertulia posterior al episodio de “Lazos de sangre” que emitió este martes Televisión Española. El episodio trataba de la jet set marbellí, donde Carmen Ordóñez fue una cara reconocible de la época más glamurosa de la ciudad de la Costa del Sol. Completaban la mesa Olivia de Borbón, Carmen Lomana, Hubertus de Hohrnlohe, y Antonio Montero. Durante la charla salió a colación el famoso Caso Malaya, lo que derivó en Isabel Pantoja y de ahí comentarios de ambos invitados hacia la tonadillera.

Durante los años 80 y 90, Marbella fue el centro de la sociedad más chic de la clase alta española que se juntaba para celebrar grandes fiestas y que coincidió algunos años con la alcaldía de Jesús Gil, que permitió que la corrupción se apropiara del destino vacacional. En la investigación sobre esta etapa, condensada en la Operación Malaya, pudimos ver las imágenes de Isabel Pantoja siendo detenida y acusada como implicada.

Y ahí ha ido la primera pulla de Rosa Villacastín hacia la tonadillera: “No me dio ninguna pena” y aprovechó la tesitura de que estaba el hermano de Julián Conteras presente, Fran Rivera, para contar una anécdota que el torero desconocía. La periodista narró como el día en el que falleció la madre de Rivera, 23 de julio de 2004, se encontró con Pantoja y Julián Muñoz en el aeropuerto y la artista soltó: “Bueno, sabré yo de esa...”. A la vista de las imágenes también ha opinado Rivera: ““Los que la conocen saben lo que había, ha fulminado a todos. Se sabía que su relación con Julián Muñoz no acabaría bien de ninguna de las maneras. Me da mucha pena este pobre hombre en ese sentido”, comentó sobre el por aquel entonces alcalde de Marbella.”

👉🏼@RosaVillacastin, retrata a Isabel Pantoja: “El día que muere Carmen Ordóñez, le dije a Julián Muñoz que había muerto y ella dijo: ‘bueno, sabré yo de esa…’. (…) Es la persona más mala que he conocido. Trae desgracias por donde va”.



No me sorprende nada… | #LazosMarbella pic.twitter.com/teaGOVWGaR — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) August 10, 2021

La actitud de Pantoja tuvo que ser tan despectiva que Villacastín explotó: “Es que es mala, más mala que un rayo ¡No puedo con ella!” y matizó, “es la peor persona que he conocido”. En ese momento ambos invitados se cogieron de la mano en un gesto que enterneció al presentador de “Lazos de sangre”, Boris Izaguirre. Por actualidad Villacastín aclaró que hablaba “en serio” cuando asegura que “solo trae desgracias allá por donde va. Ella también las tiene, está sin nadie”.

Francisco Rivera (@Paquirri74) sobre la detención de Isabel Pantoja por el 'caso Malaya': «Ha fulminado a todo el que estaba al lado».#LazosMarbella ▶ https://t.co/PLjfMCFXvI pic.twitter.com/oJy6IqKJ1g — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) August 10, 2021

Fran Rivera apuntaló los ataques de su compañera asegurando que “trae el mal bajío”, porque “ha fulminado a todos”.