Fran Rivera ya no se calla y deja temblando a Isabel Pantoja: “La envidia es muy mala”

‘Lazos de sangre’ ha regresado a la parrilla de Televisión Española con una nueva temporada, y lo ha hecho con un reportaje sobre la vida de María Jiménez. En el plató del programa se encontraban algunos rostros habituales, como Boris Izaguirre, que presenta el formato desde el año 2019; y además se quiso contar con Fran Rivera, íntimo amigo de la cantante. Su relación viene del fuerte vínculo que su madre, Carmina Ordóñez, y la intérprete de ‘Se acabó' mantenían, y el diestro dedicó muy buenas palabras a la mujer que considera parte de su familia.

Con quien no estuvo tan amable fue con Isabel Pantoja. El nombre de la tonadillera salió a relucir en varias ocasiones, una de ellas a colación de un vídeo en el que aparecía mirando de arriba a abajo a María Jiménez con cara de muy pocos amigos. Fran Rivera no se cortó a la hora de expresar su opinión... “Hay miradas que matan y la envidia es muy mala… Es imposible competir con María, y mucho menos… Envidiosa, es muy envidiosa”, señaló el torero, justo antes de caer en comparar a las dos artistas: “Entiendo que vería a María y diría: ‘A dónde voy yo ahora?’. ¡Es que no hay comparación! Es como comparar el océano con un charquito”.

Fran Rivera en 'Lazos de sangre'

Después, Fran Rivera quiso quitar un poco de hierro a sus declaraciones y se mostró algo más benévolo con Isabel Pantoja, dejando claro que no se puede comparar a María Jiménez con Isabel Pantoja porque sus estilos musicales son muy diferentes: “Hay que matizar que María canta rumbas, no canta copla. Y en rumba no la iguala nadie. María es la jefa, la reina”.

Sin embargo, el verdadero golpe para Isabel Pantoja estaba por llegar. El presentador de ‘Lazos de sangre’ preguntó al torero que estilo de música solía escuchar la tonadillera cuando estaba en su casa, y la respuesta de Fran Rivera no dejó indiferente a nadie: “En Cantora se oyen caminar a las ratas”. Unas declaraciones que han traído mucha polémica y que seguro no han sentado nada bien a la cantante. ¿Responderá de una vez por todas a estos ataques o seguirá guardando silencio, como viene haciendo en los últimos meses?