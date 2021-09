La última polémica de Carla Vigo: “No tengo por qué aguantar que me digan que soy una fulana”

Gente

El de Carla Vigo es, sin duda, el fichaje estrella de Telecinco. Y es la sobrina de la reina Doña Letizia supone un importante reclamo para ganar audiencia, eso sí, su presencia en televisión jamás está exenta de polémica.

La última no tiene nada que ver con su familia sino con otro personaje televisivo, Isaac Torres, más conocido como “Lobo” tras su paso por el reality ‘La Isla de las Tentaciones’. El catalán confesó este fin de semana a ‘Socialité' un episodio vivido con Carla Vigo, antes de que esta comenzara a salir con su actual pareja.

Al parecer, coincidieron en un evento y después, acabaron juntos en un hotel donde él tenía habitación, pero ella no. “La suerte que tuve es que yo ya estaba con Lucía y me fui a mi habitación”, relataba el propio protagonista. “Sí que es verdad que subió un par de veces a picarme la puerta, quería dormir en la habitación. Le había gustado en ‘La isla’ y se vino porque dice que ya no tenía trenes para volver y que venía al hotel”, aseguraba el joven, que reconoce que se hizo el dormido a pesar de que ella “aporreaba la puerta”.

Un incómodo relato que la propia actriz se ha visto obligada a aclarar a través de sus redes sociales: “A ver, un par de cositas, porque esto se nos está yendo de las manos. Yo no he hecho nada con Isaac. Ni lo acosé, ni nada. ¡Si yo no he visto ‘La isla de las tentaciones’ en mi vida! Y ni siquiera sabía quién era él. Y, vamos, obviamente no fui a ese evento por él, porque yo no sabía ni que iba a ir. De hecho, me invitaron a mí antes que a él”.

“Y no se le olvidó que tenía que venir a Cádiz porque cuando llegamos le escribí y me dijo que estaba llegando. Y subió mucha gente a buscarle porque habíamos quedado con él y no contestaba ni a llamadas ni a los mensajes”, asegura la sobrina de la Reina a través de Stories, “No tengo por qué aguantar que me digan que no me respeto como mujer o que soy una fulana porque yo no hice nada. Bueno, sí, algo que hice mal fue portarme bien con tremendo personaje”.

De esta manera y antes sus casi 30.000 seguidores, Vigo ha pedido respeto para ella, ya que a menudo las redes sociales se convierten en un gran campo de batalla entre fans y haters.