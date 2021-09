Carla Vigo: “No soy discapacitada, y si lo fuera qué”

Gente

“Vamos a ver qué obsesión tenéis con llamar a gente discapacitada, ¿no pensáis que podéis hacer daño? Punto uno, yo no lo soy; punto dos, y si lo fuera qué. El que lo es no tiene por qué estar escuchando porque ya lo sabe y si tiene confianza hasta te lo cuenta así que dejar de llamarme discapacitada que no sé de dónde os habéis sacado eso”, con estas rotundas palabras Carla Vigo quiere dar por zanjado el tema de los comentarios que en las redes sociales se vierten sobre su persona.

La sobrina de la Reina Letizia no deja de acaparar el foco mediático desde el lanzamiento hace unos meses de su perfume Carla Intense. La joven aclaraba hace unos días que no ha fichado como colaboradora del programa “Sobreviviré”, que presenta Nagore Robles, sino que simplemente acudirá al plató como invitada. Por tanto, parece que su participación se va a limitar a intervenciones puntuales.

Además, Carla Vigo ha desmentido que vaya a participar en otros programas de Mediaset más allá de “Sobreviviré”.