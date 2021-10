El bombazo de Canales que deja boquiabiertos a los Rivera: “Cambié el testamento de mi abuelo”

Gente

'Secret Story'

José Antonio Canales Rivera ha vivido este martes, en ‘La casa de los secretos’, una de las noches más complicadas y emocionantes de su concurso. Además de enfrentarse a la ‘línea de la vida’, el torero ha protagonizado un emocionante y lacrimógeno reencuentro con su madre, Teresa Rivera, después de desvelar su secreto ‘extra’, que no es con el que entró al reality (y que todavía no ha sido descubierto) sino un auténtico bombazo que nos ha dejado boquiabiertos.

“Cambié el testamento de mi abuelo sin su aprobación”, confesaba el propio Canales Rivera en un vídeo grabado antes de entrar en la ‘casa de los secretos’, desvelando, en palabras de Carlos Sobera, su “gran secreto”. “No concursa con él, pero afecta a toda la familia Rivera, ya que es el testamento del padre de Paquirri”, apuntaba el presentador.

Una noticia del todo inesperada que Canales Rivera ha desvelado 11 años después del fallecimiento de Antonio Rivera, al que ha recordado emocionadísimo y sin poder contener las lágrimas durante su línea de la vida. “Yo no lo recuerdo, yo lo llevo dentro. Me siento como una continuación suya. Intento seguir aprendiendo de las cosas que decía y cómo las decía”, confesaba el primo de Cayetano y Francisco Rivera, que siempre mantuvo un vínculo muy especial con su abuelo.

GRAF4992. ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ), 22/01/2021.- Fotografía de archivo en la que aparecen de izda a dcha, Canales Rivera; José Rivera; el padre de Paquirri, Antonio Rivera; Cayetano Rivera y su hermano Francisco mientras posan para los medios momento antes de comenzar el festival benéfico celebrado el 22 de enero de 2003 en Zahara de los Atunes, para la construcción de un monumento dedicado a la memoria de Paquirri. FOTO: Jaro Muñoz EFE

Con el plató completamente impactado, y su madre, Teresa Rivera, asistiendo al emotivo momento dentro de la ‘casa de los secretos’ sin que su hijo lo supiese, el colaborador de ‘Sálvame’ ha explicado por qué decidió cambiar las últimas voluntades de su abuelo. “Él me quería dejar todo a mí. Siempre me decía ‘con lo que yo tengo no tienes que torear más’. Ahora no lo habría hecho porque tengo dos hijos. Estaba malito, no tenía testamento y le dije que teníamos que organizarlo. Cuando fuimos a la notaría a arreglar los papeles cambié mi nombre por el de mi mamá, porque si era la que iba a estar con él y a cuidarlo sin esperar nada a cambio...ella solo quería que le correspondiese”, ha desvelado.

Una confesión que ha dejado a todo el mundo sin palabras y tras la que Canales Rivera se reencontraba con su madre. Y es que Teresa, dejando a un lado su habitual discreción - siempre ha intentado mantenerse al margen del foco mediático en los momentos más polémicos de su mediática familia - ha entrado en la casa para sorprender a su hijo, con el que se fundió en un emocionante abrazo a través de una mampara que nos dejó a todos con el corazón encogido.

Una noche repleta de emociones en la que, como no podía ser de otra manera tratándose de los Rivera, salió el nombre de Isabel Pantoja. “La he perdonado porque ha sido una persona que se equivocó”, confesó José Antonio al hablar de los conflictos familiares con la tonadillera.