Canales Rivera monta en cólera tras ser acusado de infiel: “No la he tocado ni un pelo”

Canales Rivera vuelve a estar en el punto de mira. Después de unos meses de paz y tranquilidad en los que el colaborador de ‘Sálvame’ ha acudido muy poco a su puesto de trabajo pasando totalmente desapercibido, la realidad ahora es bien distinta. Su ‘regreso’ este martes al programa de Telecinco ha resultado bastante complicado para él.

Canales Rivera este martes en 'Sálvame'

Después de protagonizar un escándalo junto a la joven Cynthia Martínez, quien aseguró haber mantenido un affaire con el Rivera, la historia se vuelve a repetir y la fidelidad de Canales Rivera vuelve a ser cuestionada. Una chica gaditana llamada Miriam ha confirmado a Sálvame que ha mantenido una relación con el torero, al que según ella conoció a través de Instagram: “Me comentó que le había salido mi perfil en sugerencias. Nunca pensé que tuviera pareja. Él es muy listo… Me escribió por Instagram, me dijo que estaba casado”, confiesa esta joven a la redacción del programa. “En ningún momento se esconde. La primera vez que quedé con él fue a las 6 de la tarde en el paseo marítimo de Cádiz. Más tarde me dijo que tenía pareja y en mayo volvimos a quedar. Nos enrollamos. Decidí no volver a quedar con él porque no me interesa una persona así. No lo veo mala persona”, ha continuado diciendo.

Canales Rivera vive su tarde más complicada en 'Sálvame'

Ante esas declaraciones, y lejos de esconderse, Canales Rivera ha querido dar un paso al frente y ha reconocido que sí ha tenido un encuentro con esta chica, pero niega haber tenido algo más allá de un encuentro amistoso: “No considero que haya tenido desliz ninguno. Quedé un día con ella y no me tengo que esconder de nada, en absoluto. Yo a esta señorita no le he tocado ni un pelo. No ha tenido nada conmigo. Solo estuvimos un día tomando un café. No iba a decir nada de esto pero me parece de muy poca vergüenza, irrespetuoso, de mal gusto y todo lo que vende es mierda. Si yo la he tocado o no, me tienen que matar. No he tocado a esta mujer y no he tenido ninguna relación con ella”, ha repetido el protagonista por activa y por pasiva. ¿Se someterá próximamente a la prueba del polígrafo? ¿Es creíble su defensa?