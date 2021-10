El "edredoning" de una periodista deportiva y ex novia de Borja Mayoral en “Secret Story”: “¡Va a haber ‘Maracaná’!”

Deportes

Cristina Porta y el italiano Luca Onestini han protagonizado el primer ‘revolcón” bajo las sábanas en el ‘reality’ ‘Secret Story’ de Telecinco.

Las imágenes de las sensuales caricias bajo el edredón de Cristina Porta y Luca Onestini fueron emitidas en la sexta gala de ‘Secret Story. Cuenta atrás’ que presentó Carlos Sobera. La periodista de 31 años es una de las concursantes del nuevo reality de Mediaset. Antes de entrar en Secret Story, Cristina Porta ha trabajado en Real Madrid TV, en Gol y llegó a cubrir el Mundial de 2018 para La Sexta. Además, adquirió gran popularidad por su relación con Borja Mayoral.

Cristina Porta y Luca Onestini siguen defendiendo que solo son amigos, pero ahora ya no niegan que entre ellos existe una química especial. Los concursantes de ‘La casa de los secretos’ se han dado ya un par de besos, pero motivados por las pruebas semanales. Aunque todavía no han dado el paso de besarse en un momento íntimo, sí han llegado las caricias bajo las sábanas.

Así ha sido el primer encuentro bajo el edredón de Cristina y Luca 😍 #SecretCuentaAtrás6 pic.twitter.com/qNq5kGHzwr — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 19, 2021

Para Luca Onestini, Cristina es una persona que le gusta “un montón” y la quiere seguir teniendo en su vida cuando acabe el reality. El italiano se está dejando llevar con ella, teniendo claro que se seguirán conociendo fuera. “Si es una persona importante aquí, lo será fuera también”, confesó.

Cristina por su parte está en el mismo punto. “Luca es lo mejor que me ha pasado aquí. Tenemos un magnetismo que al final nos hace estar siempre juntos. Le admiro mucho, todo lo que me da es bueno (...) Pensé ‘Qué suerte tengo de vivir esta experiencia contigo’. Pero no se lo dije porque no hacía falta”, explicó.

En el plató las reacciones a su encuentro nocturno no se hicieron esperar. Entre ellas, la de Gianmarco Onestini, que lo tiene claro: “¡Va a haber ‘maracaná’!”.

Borja Mayoral pasó página

Tras poner punto y final a su relación con Cristina Porta, el delantero de la Roma comenzó una historia de amor con Flavia Natalini, que tiene un año más que él. La italiana trabaja como modelo y fue Miss Lazio. Flavia Natalini también se presentó a Miss Italia aunque fue eliminada en primera ronda. La modelo ha recuperado la sonrisa gracias a Borja Mayoral ya que, según confesaba: “Crecí sin poder sentir el amor de mi padre”. Posteriormente entró en depresión tras la muerte de su abuela: “Llené mis vacíos con atracones y me tranquilizaba. Luego corría a vomitar y, después, estaba hecha pedazos. Pero no lo hice por el aspecto físico. Algo se rompió en mi cabeza y no pude detenerlo. Por desesperación, incluso me pegaba sola”.