Díaz-Patón, el nuevo novio de Agatha Ruíz de la Prada: “Estoy muy ilusionado, ¡mucho!”

Según publica este miércoles la revista ¡Hola!, la diseñadora ha empezado el año enamorada del abogado José Manuel Díaz-Patón, de 65 años, que es primo de Julián Porras, marido de Olivia de Borbón. La revista saca a la luz unas fotografías de ambos juntos y en actitud cariñosa en plena calle y data el inicio de su amor a finales de 2021.

Pero aunque, sin duda, se trata de una relación incipiente, la pareja ha dado el paso de hacerla oficial acudiendo juntos a la boda de Alejandra Ansón, donde el abogado conoció también a los hijos de Ágatha Ruíz de la Prada y Pedro Jota Ramírez.

El nuevo amor de la diseñadora tiene un perfil muy diferente al de sus parejas más mediáticas. Se trata de un abogado de ideología conservadora, a tenor de lo que escribe en sus artículos de opinión y es un gran aficionado a la caza y a los toros. Aunque sigue ejerciendo la abogacía en su bufete Legal Trade, y colabora como columnista o tertuliano en diferentes medios de comunicación, es muy conocido en Madrid por su faceta como empresario de la noche ya que, junto a uno de sus hermanos, explotó la mítica discoteca madrileña Archy, una de las favoritas de la jet set .

José Manuel está unido, por lazos familiares, a Salomé Franco y a Olivia de Borbón

A nivel personal, José Manuel ha estado casado en dos ocasiones y tiene dos hijos mellizos de su segunda esposa, una guapísima mujer de origen ruso. De ella se divorcio hace más de una década, obteniendo la custodia de sus dos hijos, de 17 años, que viven con él desde que tienen diez años.

Además de por su actividad profesional, orientada al derecho mercantil y penal, es conocido por la relación que mantuvo con otra famosa diseñadora: Cuca Gotor, la hermana pequeña de Pocholo Martínez Bordiú, muy famosa en los años 90. No es la única Franco con la que se relaciona ya que uno de sus seis hermanos está casado con Salomé Franco. Por parte de madre, es primo hermano de Julián Porras, marido de Olivia de Borbón, junto al que se ha embarcado en un proyecto editorial que pronto verá la luz.

La familia Díaz Patón es originaria de Puerto Llano, provincia de Ciudad Real, donde tienen una conocida ferretería y una importante finca, de más de mil hectáreas que, actualmente, les genera importantes ingresos al ser explotada por una empresa de energía renovable. Allí, cuando no se queda en Madrid para disfrutar de su vida social, le gusta pasar los fines de semana en plena naturaleza, montando a caballo y cazando. Además, le gusta navegar con amigos en verano y conducir su moto, una impresionante Harley Davidson, de la que presume en sus redes sociales.

Díaz Patón confirma que llevan poco más de un mes juntos.

“Estoy muy ilusionado, mucho, pero me aterra el lío mediático que supone salir con ella, aunque Agatha ya me advirtió que nos pillarían-nos confiesa, abrumado por las llamadas que ha recibido desde que haya sido fotografiado con la mediática diseñadora. Nos vemos a diario y el pasado sábado, en la boda de Alejandra Ansón, no ocultamos que estamos juntos. Esta mañana (por la del miércoles) me he pasado por su casa y me ha dicho: salimos en el ¡Hola!. Mientras se trate todo con respeto, no hay problema”

“Estoy fascinado con Agatha: es estupenda, divertida, muy trabajadora y una mujer intelectualmente muy preparada-dice cuándo le preguntamos que le ha enamorado de ella. Llevamos poco tiempo juntos pero estoy muy feliz.”

Treinta años con uno de los hombres más poderosos de España: Pedro Jota Ramírez.

La famosa diseñadora, de 61 años, estuvo casada desde 1986 hasta 2016 con Pedro Jota Ramírez con quién tuvo dos hijos: Cósima Ramírez de la Prada y Tristán Ramírez. Después, él rehacía su vida junto a la abogada Cruz Sánchez Lara, con quien se casó en septiembre de 2017, una vez confirmado su divorcio de la madre de sus hijos, a quién dolida comenzó a llamar el “innombrable”.

Ella, por su parte, sorprendía al mundo comenzando poco después una relación con el ex novio de Carmen Martínez Bordiú, conocido como Luismi ‘el chatarrero’, dueño de uno de los mayores desguaces de Europa. El noviazgo fue acogido con escepticismo por la prensa, conocedor de la afición de Luismi a dejarse ver con otras señoritas, y por el entorno social de la diseñadora, muy diferente al de su novio. Agatha luchó por Luismi hasta que unas fotografías comprometidas de él, acabaron oficialmente con la pareja. Aún así, ella se deshace en elogios hacia el empresario: “somos muy amigos y me divierte mucho.”.

Luis Gasset, director de la casa de subastas Ansorena, fue su última pareja.

Más fácil fue introducir en su entorno social a Luis Gasset, director de la casa de subastas Ansorena. Se conocieron en plena pandemia y todo parecía ir bien entre ellos hasta que, tras la vuelta a la normalidad, se hizo evidente que no eran compatibles. Así lo confesaba Agatha en el programa ‘Sábado Deluxe’ reconociendo que a él no le gusta, como a ella, “quemar por las noche Madrid” y que, aunque “Él ha sido amoroso, yo estoy acostumbrada a algo más pasional”.

Una pasión que parece que ha encontrado en este atractivo hombre con el que fue fotografiada hace unos días por las calles de Madrid, quemando la noche y de lo más cariñosos. ¿Será él quién le dé esa estabilidad que añora?.