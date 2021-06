Agatha Ruiz de la Prada, en su refugio secreto en París

¡Hola! dedica su portada de esta semana a la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada. Tras su ruptura sentimental con Luis Gasset, la modista se ha marchado a París, ciudad que le sirve de refugio tras sus desengaños amorosos. Ocurrió en 2016, cuando Pedro J. Ramírez decidió dar por cerrados sus treinta años de relación. Y lo mismo hizo en febrero de 2020, tras terminar abruptamente su noviazgo con Luis Miguel Rodríguez, el dueño de Desguaces La Torre. “Aquí encuentro paz, tranquilidad, serenidad, cultura, desconexión… Aquí leo, hago cosas… Y estoy superbién. Es mi refugio”, confiesa la diseñadora, también marquesa de Castelldosríus —título con grandeza de España— y baronesa de Santa Pau.

¡Hola! del 9 de Junio

La especial amistad de Álex González y María Pedraza se consolida según avanza la grabación de la segunda temporada de la serie Toy Boy. La Costa del Sol es testigo de las risas, abrazos y besos que se prodigan los actores en sus descansos. La revista ¡Hola! recoge en exclusiva algunas de las imágenes de esa complicidad que no pueden evitar. Muy atento, ‘el príncipe’ estuvo en todo momento pendiente de la actriz, que lució tipazo en las playas. Ellos no confirman, pero está claro que tienen feeling y juntos lo pasan muy bien. Se han vuelto inseparables y comparten momentos en sus respectivas cuentas: ella cuelga fotos en bikini que le ha hecho él y viceversa… No falta una cena de la que el actor comenta “¡qué noche!”.

La revista Diez Minutos lleva a su portada la entrevista a la mediática Rosa Benito quien asegura, sobre la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, que “esto va a ser un maltrato a los Mohedano”. La ex mujer de Amador Mohedano contesta a la intención de la hija de Rocío Jurado de contar los motivos de su nula relación con su familia materna, sus hermanos y Ortega Cano. “Me gusta la paz, no me gusta el odio porque el odio lleva al odio y trae mucho dolor. Rocío ha tenido muchísimo amor y espero que en ese recorrido que va a hacer cuente también cosas bonitas, porque las ha tenido y las ha vivido. Ella ha tenido una infancia maravillosa, la equivocación que tuvo es que se fue muy joven”, dijo Rosa Benito en el programa “Ya es mediodía”.

Diez Minutos 9 de Junio

Rosa, que fue de las últimas personas del clan con las que Rocío Carrasco perdió el contacto, asegura que está tranquila y duerme muy bien por las noches pero el último movimiento de su hija Chayo Mohedano puede traerle problemas en Telecinco, donde trabaja. La prima de Rocío Carrasco ha decidido denunciar por lo penal tanto a ‘Sálvame’ como a su productora, ya que entiende que se han cebado con ella.

Mila Ximénez es protagonista de la portada de la revista Lecturas. La colaboradora de Telecinco lleva un año luchando contra el cáncer. Doce meses en los que ha hecho gala de una positividad y una valentía arrolladoras. Su hija Alba, que va y viene desde Ámsterdam donde vive con su marido y sus dos hijos, sus hermanos y sus amigos la arropan en todo momento.

Lecturas 9 de Junio

“Esto ya es una guerra entre él [el cáncer] y yo, ya veremos. Se va a quedar un tiempo, lo sé, pero me va a dar una guerra de meses. Tengo cojones para él y cinco más como él”, confesaba Mila Ximénez, valiente, hace un año.

Además, la publicación lleva a portada las deudas de Raquel Mosquera. Antes de la pandemia los negocios de la peluquera estaban en números rojos, y este último año las cosas han empeorado. Hace poco, Hacienda le imponía un segundo embargo, motivo por el que ha tenido que poner a la venta su casa de Galapagar. Lecturas analiza la situación de Mosquera y señala que tiene varios embargos, uno sobre el chalé que adquirió en 2002 pesan embargos administrativos desde 2016, uno a favor de Hacienda para responder por 5.111,42 euros y otro de este mismo año, probablemente el que la ha empujado a vender su hogar.

En Semana, ¡sorpresa! María José Campanario tiene nuevos proyectos profesionales. Tras un tiempo alejada del foco mediático, la odontóloga ha vuelto a ser noticia durante los últimos meses. Si bien es cierto que su hija, Julia Janeiro, le ha robado cierto protagonismo desde que cumpliera la mayoría de edad, su nombre vuelve a estar en el ojo del huracán. Tal y como ha podido saber SEMANA, María José Campanario da el salto a la televisión.

Semana 9 de Junio

Además, Soraya Arnelas recibe a la revista en su casa para confesarles que “voy a tener otra niña y se llamará Olivia”. La cantante encuentra en un momento muy bonito en su vida. A nivel profesional y personal la vida le sonríe. Soraya confiesa que le ha costado mucho quedarse embarazada debido al estrés crónico que padece pero que finalmente ha podido ver cumplido su sueño de ampliar la familia.